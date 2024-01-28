CHP'li Tan: ABD Kongresi, Erdoğan'ın imzasının 'ıslak imzalı' aslını görmek istedi

CHP'li Namık Tan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Türkiye tarafından uygun bulunduğuna dair onay belgesi ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Tan, "ABD Kongresi Cumhurbaşkanı imzasının ıslak imzalı aslını görmek ve emin olmak istedi" ifadelerini kullandı.

Güncel 28.01.2024 13:45 Giriş: 28.01.2024 13:45

Güncelleme: 28.01.2024 13:50 Kaynak: Haber Merkezi

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İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Türkiye tarafından uygun bulunduğuna dair onay belgesi, Washington'da ABD makamlarına teslim edildi. AA'nın resmi kaynaklardan aktardığına göre, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü Türkiye'nin uygun bulduğuna dair onay belgesi, 26 Ocak'ta ilgili ABD makamlarına iletildi. ABD makamları, Türkiye'nin F-16'ların tedarik ve modernizasyon talebini ABD Kongresine dün resmen bildirdi. İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayan ilgili yasal düzenleme önce TBMM'de kabul edilmiş, ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. NAMIK TAN'DAN İDDİA CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, ABD Kongresi'nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ıslak imzalı aslını görmek ve emin olmak istediğini öne sürdü. "Uçakla New York’a koşturulan imzalı belge Kongre’ye ulaşınca, F16 satışının önündeki engel kalktı" diyen Tan, "Türkiye’nin itibarı yerlerde sürünüyor. Resmi süreçlere bile güven/itibar kalmadı. Daha fazla aşağılanmamız, horlanmamız mümkün olabilir mi? “Dünyaya ayar verirken”, sürekli “ayar verilen ülke” haline düşmekten utanç duymuyor muyuz?" ifadelerini kullandı. SKANDAL 👇



İsveç’in NATO üyeliğini



- TBMM kararıyla,

- ⁠Cumhurbaşkanı onayıyla,

- ⁠Resmi Gazete’de yayınlamamız



yeterli görülmediği için ABD Kongresi Cumhurbaşkanı imzasının ıslak imzalı aslını görmek ve emin olmak istedi



Uçakla New York’a koşturulan imzalı belge… — Namık Tan (@NamikTan) January 27, 2024