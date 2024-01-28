CHP'li Tanal'dan, 'Karayazı' ilçesinin adının değiştirilmesi için kanun teklifi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Erzurum’un Karayazı ilçesinin adının, Güzelyazı olarak değiştirilmesi amacıyla kanun teklifi hazırlayarak Meclis’e sundu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Erzurum iline bağlı Karayazı ilçesinin adının, “Güzelyazı” olarak değiştirilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı.

Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, Karayazı’nın mevcut tartışmalı isminin, adeta ilçenin “kara yazısı, bahtsız kaderi olduğu, birçok alanda geri kalan Karayazı konusunda değişimin isimde başlanması gerektiği" kaydedildi.





TÜRKİYE’NİN İKİNCİ EN YÜKSEK YERLEŞİM YERİ

Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu söz konusu kanun teklifinin gerekçesi şöyle anlatıldı:

“Erzurum ilimize bağlı Karayazı ilçesi, 2.460 metre yükseklikte yer alan Van’ın Başkale ilçesinden sonra 2.450 metre rakım ile Türkiye'nin en yüksek yerleşim merkezi konumundadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat Van bölümünde yer alan Karayazı ilçesinin sınırları, doğuda Ağrı Eleşkirt ve Tutak, güneyde Karaçoban ve Hınıs, güney batısında Tekman, kuzeyde Pasinler ve Horasan ilçeleri ile çevrilidir.

Kış şartlarının sert geçtiği Karayazı, Türkiye’nin en yüksek ikinci yerleşim yeri olması hasebiyle kendine özgür doğasıyla, endemik bitki türleriyle, doğal güzellikleriyle, tarihi ve kültürel değerleriyle dikkat çekmektedir. Örnek vermek gerekirse Karayazı ilçesi, halen nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, içme suyu kalitesindeki soğuk ve temiz sularda varlık gösteren kırmızı benekli alabalıklara ev sahipliği yapmaktadır. Kardelen çiçeği ve diğer eşine az rastlanır çiçekler de Karayazı ilçesinde yetişmektedir. Yine “Ağlayan Gelin”, “Kral Tacı”, “Yayla Çanı”, “Yere Bakan Lale” olarak adlandırılan ters lale türü de dünyada sadece Erzurum’un Karayazı ilçesinde yetişmektedir.



HAK ETTİĞİ KONUMA GETİRİLMELİ

Geniş mera, otlak, yayla ve çayırlık alanlarıyla ön plana çıkan Karayazı ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın ekseriyeti, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. İlgili ilçemiz, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığıyla ön plandadır. Bunun yanı sıra çevre illerden ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden göçenler de Karayazı’dan kiraladıkları mera, yayla ve otlak alanlarına ilkbaharda hayvanlarını getirmektedir. Vatandaşlarımıza istihdam imkânı sağlayacak işletmelerin, hayvancılığa dayalı sanayi tesislerinin kurulması gereken Karayazı ilçemiz, hak ettiği konuma getirilmelidir.



İSMİ 'GÜZELYAZI' OLARAK DEĞİŞTİRİLMELİ



Batı illerine yoğun göç veren, nüfusu yıldan yıla azalan, TÜİK verilerine göre 2022 yılındaki nüfusu 25 bin 543 olan ilçenin “Karayazı” şeklindeki ismi, zihinlerde olumsuz çağrışım oluşturmaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre ayrı şekilde yazılan “kara yazı”nın sözlük anlamı, “Kötü yazıldığına inanılan alın yazısı; kara talih, kara baht, ak yazı karşıtı” şeklindedir. Güzel ilçemiz, kötü ve olumsuz çağrışım uyandıran “Karayazı” isminin esiri haline gelmiştir. Erzurum’un yüksek rakımlı güney ilçesinin tartışmalı ismi, adeta ilçenin “kara yazısı”, bahtsız kaderi olmuştur. Bu sebeple Karayazı ilçesindeki değişime, “Karayazı” isminden başlanmalıdır. Karayazı isminin değiştirilmesi, ilçenin imajı, gelişimi için önemli bir adım olacaktır. Söz konusu teklifle, Erzurum’un ilçesi “Karayazı”nın isminin, “Güzelyazı” olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır.”