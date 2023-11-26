CHP'li Tarık Balyalı, Pendik Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

İBB CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, Pendik Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Balyalı, "Pendik'i birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha kalkınmış bir ilçe haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, Pendik Belediye Başkanlığı için aday oldu.

Tarık Balyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pendik Belediye Başkanlığı için, adaylık başvurumu CHP Pendik İlçe Başkanlığı'nda resmi olarak gerçekleştirdim" dedi.

Balyalı, açıklamasında, "Pendik'i birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha kalkınmış bir ilçe haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.