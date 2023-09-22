CHP'li Taşcıer'den Aile Bakanlığı'na 'çalıştay' tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile Bakanlığı'nın düzenlediği "Aile Çalıştayları"na tepki gösterdi. Taşcıer, "Çalıştaylardan alınabilen haberler, toplantıların bir nefret suçu ortamına dönüştüğü, kadınların toplumsal hayattaki rollerinin erkekler tarafından belirlenmek istendiği, cinsiyet eşitliğinin kesinlikle tanınmadığı, kadınların nasıl daha çok ve daha erken çocuk yapabileceğine dair konuşmaların geçtiği yönünde" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği Aile Çalıştaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Taşcıer açıklamasında, "Öğreniyoruz ki, çalıştay toplantıları yarı gizli olarak ve belli ki yapmış olmak için düzenleniyor. Birçok ilden aldığımız haberler, kadın mücadelesinin öncü sivil toplum örgütlerine hiçbir davet gitmediği yönünde" dedi.

"MUHALEFET VEKİLLERİ DAVET EDİLMEDİ"

Taşcıer, şöyle devam etti: "Yine çoğu ilde barolar davet edilmemiş. Toplantılarda iktidar milletvekilleri baş köşedeyken, muhalefet milletvekilleri davet edilmemiş. Bu toplantılardan ortak akla dayanan, milletin tümünün görüşünü yansıtan, kamuoyunun beklentilerini tam manasıyla ortaya koyacak bir sonuç çıkması mümkün mü, elbette değil. Amacın, tam da düşündüğümüz gibi, Meclis’in açılmasıyla birlikte önümüze koyulacak Anayasa değişikliği teklifine altyapı hazırlamak olduğu, sivil toplum örgütlerinin görüşlerini aldık diyebilmek olduğu gayet net olarak ortaya çıktı."

"GÖSTERMELİK TOPLANTILAR"

"İktidar partisine yakın birtakım derneklerin katılımıyla, kamu kuruluşlarının temsilcileriyle zaten sonucu belli göstermelik bir toplantılar silsilesi düzenlendiği apaçık ortada" değerlendirmesini yapan Taşcıer, şunları ifade etti:

"Bakanlığın illere gönderdiği çalıştay yönergesinde de, sonuç raporlarının paylaşılmaması istenmiş. Yani yarı gizli ve –mış gibi yapmak üzere kurgulanmış bir müsamere tadında çalıştay düzenleniyor. Keza çalıştaylardan alınabilen haberler, toplantıların bir nefret suçu ortamına dönüştüğü, kadınların toplumsal hayattaki rollerinin erkekler tarafından belirlenmek istendiği, cinsiyet eşitliğinin kesinlikle tanınmadığı, kadınların nasıl daha çok ve daha erken çocuk yapabileceğine dair konuşmaların geçtiği yönünde."

"KARŞI DURACAĞIZ"

Taşcıer, son olarak şunları söyledi:

"Dolayısıyla, bizim yıllardan bu yana söylediğimiz üzere, yine AKP’nin kadını yalnızca aile içinde tanımlamak isteyen, bir birey olarak görmeyen, sadece kaç çocuk yaptığıyla ilgilenen zihniyetinin tam manasıyla yansıdığı bir sonuç ortaya çıkacaktır. Bakanlık başta olmak üzere, iktidar partisinin çok iyi bilmesini isteriz ki, biz temel insan haklarının tartışmaya açılmasına, nefret suçunun iktidar desteğiyle yaygınlaştırılmasına, kadınların ikinci sınıf insan olarak tanımlanmasına dün de karşıydık, bugün de, yarın da karşı duracağız."