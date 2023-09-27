CHP'li Taşcıer'den Bakan Koca'ya 'giyim yardımı' tepkisi: "Bu fiyata nerede satılıyor?”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, sağlık çalışanlarına yapılan 347 liralık giyim yardımı ödemelerinin yetersiz olduğunu belirterek “Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına yaptığı giyim yardımı ödemeleri, bakanlık yönetiminin 2023’te yaşadığını değil de, 2013’te kaldığını düşündürüyor” diyerek tepki gösterdi. Taşçıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Bu fiyata nerede satılıyor?” diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıkçılara yapılan giyim ödemelerinin yetersizliğine dikkat çekerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Bu fiyata nerede satılıyor?” sorusunu sordu.

Taşcıer, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına yaptığı giyim yardımı ödemelerinin, bakanlık yönetiminin 2013’te kaldığını ifade ederek “Başta Bakan Bey olmak üzere, Bakanlık yönetimini bu derin uykudan uyanmaya, günümüze gelmeye ve hayatın gerçeklerini öğrenmek için sokağa çıkmaya davet ediyorum. Sağlık çalışanlarına yatırılmaya başlanan giyim yardımı ödemeleri, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik gerçeklerden tümüyle kopuk ve mecburiyetten yapıldığı, yatırmış olmak için yatırıldığı çok açık tutarlar” dedi.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ne göre, her yıl yapılan giyim yardımı ile hemşirelere 2 hemşire forma, 1 ayakkabı, 2 kep ve bone, 2 çorap; ebelere 2 forma, 1 ayakkabı, 2 bone, kep ve çorap, 1 önlük; sağlık memurlarına ve hekimlere ise 2 önlük verilmesi gerektiğini belirten Taşcıer, “Ancak aynı yönetmeliğe eklenen bir madde ile sağlık personeline bu yardımların nakdi olarak yapılacağı hüküm altına alındı. Ama bugün yatırılan tutarlara baktığımızda, sağlık çalışanlarının değil bu giyim ihtiyaçlarını alması, bir öğle yemeği bile etmeyecek tutarlar olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Taşcıer, şöyle devam etti:

“Geçen seneyle kıyasladığımızda, hemşirelere 171 lira yatırılmıştı, bu sene 347 lira oldu. Yani artışın Devlet’in belirlediği yeniden değerleme oranı kadar bile olmadığını görüyoruz ki o bile olağanüstü yetersiz bir miktar ediyor. Bir hekim 77 liraya hangi önlüğü alabilir? Bir hemşire 347 liraya iki forma, bir ayakkabı, iki çorap, iki kep ve boneyi nasıl alabilir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soruyorum, demek bildiğiniz bir yer var ki bu tutarları belirlemişsiniz. Söyleyin bunlar nerede satılıyor? Böyle bir yer olmadığını elbette hepimiz biliyoruz. O zaman çağrımız, bu giyim yardımını nakdi değil, ayni olarak verilmesidir. Böylece bakanlığın bunları toplu alırken bile bu fiyatlara almasının mümkün olmadığını da görmüş oluruz.”