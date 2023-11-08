CHP'li Taşcıer'den Bakan Tunç'a nafaka tepkisi

CHP Ankara Gamze Taşcıer, kadınların kazanılmış haklarından biri olan nafaka hakkında yürütülen ‘kısa süreli evlilik mağduru erkekler’ tartışmasına tepki göstererek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a “Kadınlara şiddet uygulama hakkı isteyen bu bir avuç kişinin talebiyle, 43 milyon kadının hayatlarını daha da zorlaştıracak bir düzenlemeye biz kesinlikle karşı çıkıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Gamze Taşcıer, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ‘kısa süreli evliliklerde süresiz nafakanın hakkaniyete uygun olmadığını’ belirten açıklamasına tepki gösterdi.

Taşcıer, yayımladığı yazılı açıklamada, “AKP’nin bir avuç kadın düşmanının talepleri için canla başla çalışıyor olmasını ibretle izliyoruz” diyerek ‘kısa süreli evlilik mağduru erkekler’ söylemi üzerinden bir hakkaniyet tartışmasının açılmaya çalışıldığını ifade etti.

‘Kısa süreli evlilik mağduru erkek’ sayısına ilişkin bilgi talep edildiği halde herhangi bir verinin açıklanmadığını söyleyen Taşcıer, “Çünkü iktidarın sarıldığı ve kadınları ikinci sınıf insan haline getirme çabasının bayraktarı olan bu ifade kesinlikle gerçeği yansıtmıyor” dedi.

“Nafaka süresiz değildir” vurgusu yapan Taşcıer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yasada yer alan süresiz ibaresi, boşandıktan sonra yoksulluğa düşen tarafın gelir durumunda bir değişiklik olmadığı hali kapsayan bir süresizliktir. Bu durumunda bir değişiklik olması durumunda nafaka sürmemektedir, dolayısıyla bir sonsuzluk durumu yoktur. Ha keza nafaka sadece kadınlara değil, erkeklere de bağlanabilmektedir. Çünkü yasa çok açıkça, bir cinsiyet tarif etmeksizin, boşanma sonrası yoksulluğa hangi taraf düşüyorsa ona nafaka ödenmesini hüküm altına almaktadır. Ayrıca Bakan’ın ifade ettiği gibi, bir hakkaniyetsizlik durumu da söz konusu değildir. Nafakanın hakkaniyete aykırı olmadığı kararını Anayasa Mahkemesi zaten vermiştir.

Nafakayı daha çok kadınların alıyor olması, kadınların suçu değil, ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamamış olmasındandır. AKP’nin hayal ettiği üzere, nafakaya neye göre olduğu meçhul süre sınırlar koyulması, bir daha evlenemeyen ve toplumsal hayattan dışlanan kadınlar, gördüğü şiddete boyun eğmeye zorlanan kadınlar yaratacaktır. Örneğin bir kaç ay evli kalmış ve bu süreçte şiddet gören bir kadın, çalışma hayatından koparıldıysa, boşanmayı kolay kolay gerçekleştiremez. Nafakada hakkaniyet adıyla pazarlanan bu talep, kadınların gördükleri şiddet neticesinde boşanamadığı bir ülke düşleyen kadın düşmanlarının talebidir.”

Kadınlara şiddet uygulama hakkı isteyen ‘bir avuç kişinin talebiyle, 43 milyon kadının hayatlarını daha da zorlaştıracak bir düzenlemeye’ karşı olduklarını ifade eden Taşcıer, şunları söyledi:

“Hali hazırda üç kuruş denebilecek seviyelerde bağlanan nafakaları ödemekten imtina eden, tüm malvarlıklarını boşandıkları eşlerine nafaka ödememek ve sırf kötülük olsun diye yakınlarının üzerine geçiren, çocukları için bağlanan nafakayı bile ödemek istemeyen, kaç kişi olduğu da bilinçli olarak açıklanmayan bu şahısların talepleri için on milyonlarca kadının hayatlarının zindan edilmesine geçit vermeyiz. Nafakanın Devlet fonundan ödenmesi gibi, iki kişi arasındaki evliliğin tarafı olmayan tüm topluma fatura edilmesi gibi akıl dışı teklifleri de kabul etmiyoruz. Yıllardır dile getirilen bu teklifin parlamentoya gelmesi durumunda, gerek Meclis çatısı altında gerekse de sokaklarda tüm kararlılığımızla karşı duracağımızı herkesin bilmesini isterim.”