CHP'li Taşkın, üniversitelerdeki usulsüz ilanları Meclis'e taşıdı
CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, akademik personel alımlarındaki usulsuz ilanlara ilişkin Meclis’e verdiği önergede Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e 4 soru yöneltti. Taşkın, 30449 sayılı Yönetmeliğin 3. Maddesi’nin ek 3. Fıkrasına rağmen kişiye özel akademik personel ilanları açılmaya devam edildiğinin altını çizdi ve Yusuf Tekin’e bu ilanlar için nasıl bir yaptırım uygulandığını, soruşturma açılıp açılmadığını sordu.
CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın Meclis’e sunmuş olduğu soru önergesinde üniversitelerdeki liyakatsiz ve usulsüz personel alım ilanlarını gündeme getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması istenen önergede "sadece belirli kişilerin koşulları sağlayabildiği şartların ilanın açıldığı fakülte ve anabilim dalı ile uyumsuzluklar içerdiği, ayrıca liyakat ve fırsat eşitliği ilkelerini zedeleyerek kayırmacılığa zemin hazırladığını" belirtti.
Taşkın, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belli bir kişiyi tanımlayan ilanların önüne geçebilmek için Mart 2021 tarihinde yönetmelik değişikliğine gittiğini hatırlattı.
CHP'li Taşkın, 30449 sayılı Yönetmeliğin 3. Maddesi’nin ek 3. Fıkrasına rağmen kişiye özel akademik personel ilanları açılmaya devam edildiğinin altını çizdi ve Bakan Yusuf Tekin’e bu ilanlar için nasıl bir yaptırım uygulandığını, soruşturma açılıp açılmadığını sordu.
Taşkın’ın, Yusuf Tekin’e yönelttiği sorular şunlar:
- Kişiye özel akademik kadro ilanı açıldığı için 2023 yılında YÖK’e kaç şikayet gelmiştir?
- Bu şikayetler nedeniyle kaç akademik kadro alım ilanı iptal edilmiştir?
- 30449 sayılı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 3. Maddesinin 3. Fıkrasını ihlal eden kadro ilanları nedeniyle, nasıl bir yaptırım uygulanmaktadır? Bu tarz ilanı veren Üniversitelere yönelik kaç soruşturma başlatılmıştır?
- 30449 sayılı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 3. Maddesinin 3. Fıkrasını ihlal eden kadro ilanları çıkmaması için ne gibi önlemler alınmaktadır?
Son günlerde üniversitelere akademik personel alımlarında, belirli bir adayı tanımlayan özel şartların araştırma görevlisi ya da öğretim üyesi alım ilanlarında yer alması dikkat çekiyor.
Kastamonu Üniversitesi’nin 30 Aralık 2023 tarihli ilanında Felsefe Bölümü’ne alınacak araştırma görevlileri için “Felsefe Bölümü, İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup, Türk İslam Düşüncesi Tarihi, İslam Felsefesi veya İslam ve Türk Felsefesi Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak” şartı getirildi. Bu son şart ile felsefe bölümlerinde yüksek lisans yapan adayların başvurusu engellendi.
Benzer şekilde Mardin Artuklu Üniversitesi’nin 31 Aralık 2023 tarihli ilanında Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne alınacak araştırma görevlileri için bu bölüm lisans mezunu adayların başvurusunun önü kesildi.
Kafkas Üniversitesi’nin 31 Aralık 2023 tarihli ilanında ise Veterinerlik Bölümü, Laborant ve Veteriner Sağlık Anabilim Dalı öğretim görevlisi alımı için “en az ikinci kademe geleneksel atlı okçuluk antrenörlük belgesine sahip olmak” şartı arandı.