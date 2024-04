CHP'li Tutdere: Halkla kazandık, halkla yöneteceğiz

35 yıl sonra Adıyaman Belediyesi’ni kazanan CHP’li Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim süreci hakkında konuştu. Önemli bir başarı kazandıklarını belirten Tutdere, “Sorunların tamamını halkımızla çözeceğiz” dedi.

Asena TUNCA

Yerel seçimlerde en sürpriz sonuçlardan birisi Adıyaman’da yaşandı. CHP’nin 1989’dan beri ilk kez belediye başkanlığını aldı. Bu sürprizin mimarı olan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere BirGün TV’ye konuk oldu.

Tutdere şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman seçim sandıklarının açıldığı saatten bu yana bütün dünyanın gündeminde. Biz bu başarıyı nasıl sağladık, biz bu sonuca nasıl ulaştık. 2 dönemdir milletvekiliyim. Tabii milletvekillik döneminde de çok başarılı işlere imza attık. Adıyaman'ın sesi olduk mecliste. Her zaman Adıyaman'ın sorunlarını Türkiye gündemine taşımaya gayret ettim. Deprem sürecinde de halkımızın sürekli içinde, yanında olan bir milletvekiliydim. Akabinde de belediye başkanı adayı oldum. Dolayısıyla bu uzun yıllar yapmış olduğumuz çalışmaların halka bire bir dokunmanın ve toplumun her zaman yanında olmanın vermiş olduğu bir sonuç. İyi de bir kampanya da yürüttük, Gerçekten sorun ve çözüm odaklı gittiğimiz her yerde büyük bir ilgi ve sevgi gördük. İnsanlarımız bize güvendiler. Hiçbir parti ayrımı yapmaksızın biz herkese gittik ve her parti tabanından da oy aldık. Sonunda da böyle güzel bir sonuç çıktı. Bu başarı, bu zafer Adıyaman'daki kadınların başarısı, gençlerin başarısı, hatta konteyner kentlerde yaşayan çocukların başarısıdır diyebilirim. Çünkü gittiğim her yerde küçücük çocuklardan bile çok ciddi bir destek vardı. Nihayetinde halkımız gerçekten tarihe geçecek bir rekor oyla herkesi şaşırtan sonuçla bizi görevlendirdi. Biz artık vatandaşımızın bize verdiği bu görevin hakkını vermek için bundan sonra da gece gündüz demeden çalışacağız. Adıyaman şu ana kadar hem Türkiye kamuoyunda hem de dünya kamuoyunda yeteri kadar tanıtılmayan, tanıtım yapılmayan, gerçekten kimsenin bilmediği bir şehirdi. Ama bu saatten sonra öyle anlaşılıyor ki Adıyaman hizmetleriyle, güzel işlerle gündeme gelecek ve biz bu şekilde çalışacağız.

‘HER ŞEY SORUNLU’

“Burada A'dan Z'ye her şey sorun. Şu anda yaşama tutunmak için insanlar gerçekten büyük bir gayret gösteriyorlar. Sokaklar caddeler hepsi darmadağın. Ne yolumuz var ne altyapımız var ne üstyapımız var. Gerçekten harap olmuş bir kentte belediye başkanlığı yapacağız. Ama insanların bu sevgisi gerçekten bütün sorunları aştıracak bize, ben bunun farkındayım. Hep şunu söyledim deprem sonrası: Şehrimizde insanların umutları tükenmişti, hiç kimsenin bir hayali kalmamıştı. Gençlerin umudu kalmamıştı ama seçim sonrasında ilk kez Adıyaman'da yüzler gülüyor herkes mutlu şu anda. Biz makama geldiğimiz dakikadan bu yana binlerce insan kendiliğinden gerçekten akın akın geliyor. Tebrike gelenler, dışarda sokakta gören herkeste bir heyecan bir mutluluk devam ediyor ve bu heyecan bu mutluluk ve bu umut Adıyaman'daki diğer sorunları da aşmamıza kesinlikle kaynaklık edecek. Enerjimizin kaynağı olacak ve biz buradan aldığımız destekle bu sorunların üstesinden imkanlarımız çerçevesinde geleceğiz. Biz Adıyaman'la herkesin dayanışmayı sürdürmesini bekliyoruz. Tüm Türkiye kamuoyundan da Adıyaman halkını yalnız bırakmamalarını, destek olmalarını ve sahip çıkmalarını bekliyoruz. Öncelikli olarak Adıyaman'da yeni depremin olma olasılığı çok kuvvetli. Yeni depremlere hazırlıkla insanların can güvenini sağlamakla başlayıp temiz su ve temiz havaya erişimi önceleyen sosyal anlamda insanlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak projelerle başlayacağız. Bunun yanında diğer temel vaat ettiğimiz projeleri de, kaynakların planlamasını yapıp bir strateji çerçevesinde hepsini adım adım hayata geçireceğiz. Mesele gerçekten karmaşık ama biz bu karmaşıklığı çözeceğiz. Halkımızın desteğiyle çözeceğiz. Genel merkezimizin desteğiyle çözeceğiz. Büyükşehir belediyelerimizin desteğiyle mutlaka çözeceğiz. Diğer kamu kurumlarımızla, valilikle işbirliği ve iş bölümü içerisinde çalışarak çözeceğiz.

Kamuoyunda sürekli bir tarikatla Adıyaman'ın anlıyor olması çok doğru değil. Adıyaman aslında çok kültürlü çok kimlikli bir kent. Çok farklı insanların bir arada yaşadığı bir kent. Gerçekten camisi de açık kilisesi de açık cem evi de açık. Dolayısıyla kentin bu mozaiği bugüne kadar maalesef tanıtılmadığı için ve doğru anlatılmadığı için sanki sadece burası bir tarikatın arka bahçesiymiş gibi bir algı var. Bu algı doğru değil. Adıyaman'da herkes birlikte huzur içinde yaşıyor.

HALKA HARCANACAK

Şu anda biz yeni geldik göreve bu konuyla ilgili belediyelerimizden tabii brifingler alıyoruz tanımaya çalışıyoruz. Ama bizim dediğimiz gibi bu konuda tespit ettiğimiz bir durum şu anda söz konusu değil.

Biz halkımıza söz verdik Adıyaman Belediyesi halkın belediyesi olacak. Kaynaklarımızı, imkanlarımızı depremde mağdur olmuş şu anda yapayalnız yaşayan mağdur insanlara bu memleketin çocuklarına gençlerine ve kadınlarına harcayacağız.

Herhangi bir inanç grubuna veya herhangi bir başka oluşuma kesinlikle bizim doğrudan veya dolaylı asla bir katkımız olmaz, desteğimiz de olmaz çünkü biz hukuk çerçevesinde ve hak temelli halkın sorularını önceleyen, şeffaf açık ve adaletli bir belediyecilik yapacağız ve halkımız da bizi bunun için seçti. Bugün bütün Türkiye, bütün dünya Tutdere’yi konuşuyorsa bu ilkeler çerçevesinde inşa ettiği siyasi duruşundan kaynaklıdır. Dolayısıyla biz duruşumuzdan tavrımızdan ve yönetim şeklimizden halka verdiğimiz sözlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Biz ne söylediysek onu yapacağız.

Tüm Adıyaman halkına teşekkür ediyorum bu seçimde bize destek oldukları için. Tutdere herkesin başkanı olacak. Omuzlarımıza yüklenen ağır yükün ve sorumluluğun farkında olarak biraz önce söylemiş olduğum adalet eksenli halkçı belediyecilik temelli çalışmalarımızla herkese hizmet edeceğiz. Halkımızla birlikte kazandık halkımızla birlikte çalışacağız ve halkımızla beraber de yöneteceğiz.