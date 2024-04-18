CHP'li üç belediye daha borç açıkladı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı’ndan CHP’ye geçen belediyelerin borçları açıklanıyor. CHP'li belediyelerden Ankara'da Kahramankazan, Ordu'da Altınordu ve Balıkesir'de Karesi belediyeleri devraldıkları borçları açıkladı.

CHP'li belediyeler, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP ve MHP’den devraldıkları borçları açıklamaya devam ediyor. Belediyeler, borçları afişler aracılığıyla ve sosyal medyadan paylaşarak duyuruyor. CHP'li 3 belediye daha borçları açıkladı.

CHP'li belediyelerden Ankara'da Kahramankazan, Ordu'da Altınordu ve Balıkesir'de Karesi belediyeleri de devraldıkları borçları açıkladı.

Kahramankazan Belediyesinin 719 milyon lira borcu olduğu ortaya çıkarken, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Yürütülen 'borçsuz belediye' algısına tüm kamuoyu gibi biz de inanmıştık. Ancak yaptığımız incelemeler sonucunda 787 milyon TL bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığımızı gördük" açıklamasında bulundu.

KAHRAMANKAZAN'DA BORÇ 719 MİLYON TL

Kahramankazan Belediyesinin 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla borçları şöyle:

Kazan Belediyesi LTD.ŞTİ.: 21.154.438,83 TL

Piyasa Borçları: 161.525.805,25 TL

Kent Meydanı Yapım İşi: 120.000.000,00 TL

Türk Ekonomi Bankası: 45.413.480,00 TL

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı: 37.600.000,00 TL

Vergi Dairesi: 29.145.316,96 TL

Emanetler Bekleyen Ödemeler: 26.479.667,34 TL

Vakıflar Bankası: 25.364.041,19 TL

Taşınmaz Kültür Varlıkları: 20.855.889,31 TL

Emekli Sandığı: 13.920.659,09 TL

Sosyal Güvenlik Kurumu: 13.162.457,53 TL

Alınan Depozito ve Teminatlar: 5.438.620,30 TL

Kazan Belediyesi Net LTD.ŞTİ: 1.135.199,17 TL

Asgari Ücret Destek Prim Tutarı: 932.646,46 TL

İller Bankası: 750.350,47 TL

Ankara Kalkınma Ajansı: 143.000,00 TL

BALIKESİR KARESİ BELEDİYESİ'NİN BORCU 474 MİLYON 465 BİN

Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık da sosyal medya hesabından daha önce AKP'de olan Karesi Belediyesi'nin devraldığı borçları açıkladı. Akbıyık, Karesi Belediyesi'nin 31 Mart itibarıyla devam eden işler haricinde 474.465.117 TL borcu olduğunu ifade etti.

"BORCU YOK DEDİLER, 787 MİLYON BORÇ ÇIKTI"

Ordu'da Altınordu'nun Belediye Başkanlığına seçilen Ulaş Tepe de AKP'den devralınan borç miktarını X hesabından paylaştı.

Belediyenin 787 milyon TL borcu olduğunu bildiren Ulaş Tepe, şu paylaşımda bulundu:

"Yıllardır mali disiplinden, beytül maldan bahsedenlerin belediyenin ekonomik durumunu getirdiği noktayı şaşkınlıkla karşılıyoruz. Yürütülen 'borçsuz belediye' algısına tüm kamuoyu gibi biz de inanmıştık. Ancak yaptığımız incelemeler sonucunda 787 milyon TL bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığımızı gördük. Bu açıklamamız bir mağdur edebiyatı yapmak için değil. Ancak halkımızın gerçekleri bilmesi gerekiyor. Tüm seçim kampanyasını şeffaflık ve ilkeli devlet yönetimi üzerine inşa edenlerin belediyeyi soktuğu çıkmazı görünce bu durumu kamuoyuyla paylaşmak durumunda kaldık.

Mali durumla ilgili ortaya koyulan tablonun ayrıntıları şu şekilde:

Kredi borçlarının toplamı 582 milyon TL’yi geçmiş durumda.

Piyasa borçları ise 220 milyon TL.

Bu borç yüküne karşılık kasamızda 15 milyon TL civarında bir para bulunuyor.

Tüm bu tabloya rağmen Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Biz bu süreçlere yabancı değiliz. Belediyemizin kaynaklarını artıracağız ve hizmet kalemlerindeki gereksiz harcamaları kısacağız. Belediyemizin öz gücüne güveniyoruz. Verimliliği ve etkin yönetim anlayışını öne çıkarmak zorundayız. Bugüne kadar mazeretlerin arkasına sığınmadık. Mazeret değil marifet üreterek Altınordumuzun sorunlarını bir bir çözeceğiz ve hemşehrilerimizin yaşamaktan keyif aldığı bir kent sözümüzü yerine getireceğiz."