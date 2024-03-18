CHP'li Ulaş Karasu: Anadolu sizi neden rahatsız etti?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AnadoluJet’in isminin 'Ajet' olarak değiştirilmesini TBMM’nin gündemine taşıdı. Karasu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, "AJet’in ismi nereden gelmektedir? ‘Anadolu’ isminden vazgeçilmesinin gerekçesi nedir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, adı AnadoluJet’in iken 'Ajet' ismini alan ve kurumsal yapısı değiştirilen AnadoluJet’teki değişimleri Meclis gündemine taşıdı.

Karasu, özelleştirme iddialarını da gündeme getirdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; CHP’li Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, 2008 yılında Türk Hava Yolları’nın (THY) alt markası olarak kurulan AnadoluJet’in 2023 yılı Kasım ayında “pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulan ‘Ajet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi’ altında devam ettirme kararı aldığını hatırlattı.

AnadoluJet markasının “global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi” amacıyla yapıldığı öne sürülen bu girişimin ardından geçtiğimiz günlerde “AJet” adı altında bilet satışlarına başlandığını belirtti.

Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki THY’nin satışa çıkarılmaya hazırlandığı iddialarının sektörde dile getirildiğini hatırlatan Karasu, “Yıllardır çarpık özelleştirme uygulamalarıyla çalışanların mağdur edildiği ülkemizde, stratejik ve çok ciddi tecrübe birikim gerektiren THY’de ve Ajet’te çalışanlar büyük bir endişeye sahiptir” dedi.

Karasu, şöyle devam etti:

“AJet’in ismi nereden gelmektedir? ‘Anadolu’ isminden vazgeçilmesinin gerekçesi nedir? Yeni şirkete AJet adı verilirken 14 Ağustos 2005 tarihinde Atina’da düşen Helios Airways adını taşıyan, ancak daha sonra adını Ajet olarak değiştiren, ilerleyen yıllarda da faaliyetlerini sonlandıran Güney Kıbrıs Rum Kesimi havayolu firmasıyla aynı adın verilmesi bir tesadüf müdür? Değil ise gerekçesi nedir? Şirkete isim verilmeden önce herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?

"ANLAŞMANIN İÇERİĞİ NEDİR?"

AJet isminin ve yeni şirketin kurumsal logosu için herhangi bir reklam ajansı ile bir anlaşma yapılmış mıdır? Yapılmış bu firmanın adı ve anlaşmanın içeriği nedir? Firmaya, yaptığı hangi işlemler için ne kadar ödeme yapılmıştır?”

Koyula ilgili değerlendirmelerde de bulunan Karasu, hükümete, “AnadoluJet gibi bize özel bir isim dururken, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde faaliyet göstermiş bir havayolu ile aynı adı vermeye utanmıyor musunuz? Hani nerede sizin milliliğiniz, nerede sizin milliyetçiliğiniz?” sözleri ile tepki gösterdi.

AnadoluJet’teki dönüşümle birlikte kurum çalışanların özlük ve mali haklarında bir kayıp yaşayıp yaşamadıklarının açıklanmasını isteyen Karasu, önergesinde çalışanların mağduriyetlerini de dile getirdi. Karasu, önceki adıyla AnadoluJet’in özellikle Anadolu’daki kentlere uçak seferleri düzenlediğini de hatırlattı ve bu firmanın veya THY’nin özelleştirilmesi halinde hem çalışanların hem de yararlanan tüm vatandaşların önemli kayıplar yaşayacağına dikkat çekti.