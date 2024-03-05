CHP'li Uzun'dan Erdoğan'a tepki: "Halkın yararına ne yapmak istedin de engel olduk?"

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, önceki gün kentte konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Engellenmeseydik eğer, Muğla bir bu kadar daha olurdu” sözlerine yanıt verdi. Uzun, “Sanki engellenen bir muhalefet ya da etkisiz bir siyasi kişilik konuşuyormuş gibi geldi. Halkın yararına ne yapmak istedin de Muğla’ya, Milas’a biz engel olduk” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “engellenmeseydik” sözlerine tepki gösterdi.

Milas Kültür Merkezi’nin temel atma töreninde konuşma yapan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, konuşmasına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ederek başladı.

Kentte hayata geçirilen hizmetlere değinen Uzun, “Elbette bu hizmetler durmayacak devam edecek. Bu hizmetlerin devam etmesi için bugünden sonra bayrağı devralacak çok değerli adaylarımız var Büyükşehir’de Sayın Ahmet Aras, Milas’ta Fevzi başkanımız. Muğla’ya ve Milas’a hizmet etmek için gün sayıyorlar” dedi.

“BİZ MAZARETE SIĞINMADAN HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Hizmetlerin iktidar tarafından engellendiğini dile getiren Uzun, “Bütün bu hizmetler sanıldığı kadar kolay yapılmıyor. Birçok engellemeler, hizmetin gerekliliğini en iyi siz bildiğiniz halde ve o hizmet için kapısı çalınan siz olduğunuz halde bu hizmetlerin yapılmaması için gücü elinde bulunduranlar yani merkezi hükümet olmadık engeller çıkarıyor. Mazerete hiç sığınmadık. Bütün çıkarılan güçlüklere rağmen yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün burada son gün yine temel atıyoruz. Atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

UZUN’DAN ERDOĞAN’A TEPKİ

Önceki gün Muğla’da konuşan Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara cevap veren Uzun, “Dün Muğla’da merkezin tek sahibi olduğunu, hatta ara ara buyrukları ile kendini ne sandığını bilmediğim sayın Cumhurbaşkanı “Engellenmeseydik eğer, Muğla bir bu kadar daha olurdu” diye cümle kurmuş. Duyunca şaşırdım. Sanki engellenen bir muhalefet ya da etkisiz bir siyasi kişilik konuşuyormuş gibi geldi. Halkın yararına ne yapmak istedin de Muğla’ya, Milas’a biz engel olduk?” ifadelerini kullandı.

“HALKIN YARARINA OLMAYAN HER ŞEYİ ENGELLEYECEĞİZ”

Erdoğan’ın “engellendik” çıkışına yanıt veren Uzun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Erdoğan konuşmasında; “projelerimizi engellediler, yargıya gittiler yargıyla bizi durdurdular” diye bir cümle sarf etmiş. Evet, biz onu engellemişiz. Neyi engellemişiz? Hukuka aykırı yapmak istediği şeylere engel olmuşuz. Yöremizin talan edilmesine dur demişiz. Yanan ormanlarımızın yerine otel yapmak istemişler ona engel olmuşuz. Sayın Cumhurbaşkanı Milas’tan sesleniyorum size. Biz size halkın yararına olmayan her şeyi yapmak istediğinizde engel olacağız, engel olacağız, engel olacağız.”

“ERDOĞAN, GÜNEŞ ENERJİSİ PROJEMİZE ENGEL OLUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muğla’da yapılmak istenen güneş enerjisi projesine engel olduğunu kaydeden Uzun, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek şunları söyledi:

“Ama bakın siz bizim neyimize engel oldunuz. Hem de engel olurken çok şey istemedik sizden. Sadece bir imza istedik. Paramız var, kredimiz var biz bunu öderiz istediğin gibi incelet ama şu imzayı at. Pırıl pırıl Muğla da neredeyse yılın her günü güneş açıyor. Güneşten enerji üretelim, ürettiğimiz enerjiyi halkımızla buluşturalım istedik. Bir imza atmayıp projemize engel oldunuz. Engellere rağmen hizmet üretmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Çünkü biz halkımız için gerekeni yakından biliyoruz.”

"BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİM ENGELLEDİ?”

Konuşmasında bayram ikramiyelerine de değinen Uzun, “Geçen gün buraya gelmeden parlamentoda arkadaşlarımla birlikte emeklilere bayram ikramiyesinin 17.000 TL, yani şu anki cari asgari ücret kadar olması konusunda önerge verdik. 10.000 lirayla sefalete mahkûm ettiğiniz emeklilerimizin hiç değilse bayramda yüzü gülsün bu parayı her yerden bulur veririz buna olur verin, bayram emeklimiz için de bayram olsun dedik. Engel oldular. Bizi engel olmakla suçlayanlar buna engel oldular. Sayın Cumhurbaşkanı emekliye 17 bin lira bayram ikramiyesi vermene Muğla’da kim Milas’ta kim nasıl engel oldu? Bu halka gel sen onu anlat” dedi.