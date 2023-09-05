CHP'li vekiller Togg fabrikasında: "Destek vermeyi sürdüreceğiz"

TBMM Sanayi Komisyonu, Togg fabrikasına gezi düzenledi. “Togg'un ne kadar ilerlediğini gördük” diyen milletvekillerinin fabrikanın tamamını göremediği ortaya çıktı. Fabrikayı çok beğendiğini bildiren CHP’li Ateş, 'destek vermeyi sürdüreceklerini' söyleyerek, “Teknolojiye tamamen hakim değilim. Eksik ve göremediğimiz kısımları bilemiyorum. Bir otomobil zaten tamamen yerli olamaz” dedi.

Hüseyin ŞİMŞEK

İktidarın seçim döneminde meydanlara sürdüğü ve “Kendi otomobilimizi ürettik” sözleriyle reklamını yaptığı, sandık gününde bile okul önlerine getirerek bir siyasi malzemeye dönüştürdüğü Togg’un montaj fabrikası, milletvekillerine kapısını açtı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, eski Bakan Mustafa Varank, AKP Milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Şahin Tin, Cevahir Uzkurt, Faruk Aytek, Yusuf Ziya Aldatmaz, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyup Özkeçeci, Bayram Şenocak, Mustafa Hakan Özer ile CHP Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Türker Ateş, Nail Çiler, Talat Dinçer ve İYİ Partili İdris Nebi Hatipoğlu katıldı. Milletvekilleri, geziden “son derece memnun” olduklarını açıklasa da kamuoyunun merak ettiği, montaja ilişkin tüm bölümleri göremedikleri öğrenildi. Milletvekillerinin en çok boyahane ve batarya bölümünü gezdikleri bildirildi.

Togg fabrikasını gezen isimler arasında yer alan CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, “Geziden gayet mutlu bir şekilde ayrıldım” dedi. İktidarın propaganda aleti olarak kullandığı ve yerli yapım olduğu iddiaları uzmanlar tarafından reddedilen Togg’un, “Tamamen yerli olmasının zaten mümkün olmadığını” kaydeden ve destek vermeyi sürdüreceklerini bildiren Ateş, “Cumhurbaşkanımız, o dönem yönetiminde olduğum TOBB’un genel kurulunda bir konuşma yapmış ve arabanın startını vermişti. O sürecin başlangıcında biz de vardık. Cari açık nedeniyle bu üretim stratejik önem arz ediyor” dedi. Fabrikayı tamamen gezemediklerini itiraf eden Ateş, “Boyahane kısmını gördük. Batarya bölümü mevcut. Araba sanayii büyük bir sektör. Dışa bağımlılık var. Yüzde yüz yerli olamaz, zamanla olacaktır. Bunun siyasi bir malzeme olmaması gerekiyor. Bu işin arkasında çok değerli firmalar var” dedi.

Fabrikayı eksiksiz ziyaret edemediklerini de söyleyen Ateş, “Teknolojiyi tamamen bilen bir kişi değilim. ‘Şu kısımda eksik var, şu kısımda yok’ diyemiyorum ama iyi bir girişim olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

İTALYA İDDİALARINI REDDETTİLER

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ise “Araçların İtalya’da üretildiği iddialarını ısrarla reddettiler” dedi. Fabrika gezisi sırasında kamuoyunun gündemindeki iddiaları gündeme getirdiklerini ancak AKP'liler tarafından bu iddiaların reddedildiğini kaydeden Dinçer, “Yatırım yapılırken aynı imkanların diğer yatırımcılara da verilmesi gerekiyor. Oysa iktidar bu fabrikayı ve yatırımları siyasi malzemeye dönüştürdü. Araç sanki hükümetin fabrikası ve yatırımı ile yapılmış gibi lanse ediliyor ancak tamamen bir özel girişimin ürünüdür. Bu ayrımı vatandaşların da bilmesi gerekiyor. Ziyarette de bunu vurguladık” dedi.

100 ARAÇ ÜRETEBİLİYORLAR

Togg fabrika gezisini BirGün’e anlatan CHP’li Müzeyyen Şevkin ise “çifte standarda” değindi. Şevkin, gezide yaşananlar ve izlenimleri hakkında şunları söyledi:

“Muhalefetin Bursa milletvekillerini çağırmadılar. Oysa komisyon üyesi olmayan AKP milletvekilleri oradaydı. Hatta AKP İl Başkanı bile oradaydı. Biz üç kişi ile partimizi temsil ettik. Eleştirilerimiz duyurulmadı. Fabrikanın zemin etüdü konusunda ciddi önlemler aldıklarını söylediler ama fabrika Gemlik’te. Fay zonu üzerinde olduğu için Bakanlar Kurulu kararı ile yeri değiştirilmesi gereken bir ilçeden bahsediyoruz. Yer seçimi konusunda hatalı bir yer ile karşı karşıyayız. Bize araçların rengini beğenip beğenmediğimiz gibi sorular soruldu. Günlük yaklaşık yüz araç üretildiği iddia ediliyor. Tek vardiya çalışıyorlar. On binlerce talep olmasına rağmen araçlar hızlı üretilmiyor."