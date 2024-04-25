CHP'li Yavuzyılmaz: "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın toplam maaşı 801 bin TL"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın bakan yardımcılığından 134 bin 900, KuveytTürk Yönetim Kurulu üyeliğinden de 666 bin 461 TL olmak üzere toplam 801 bin 361 TL maaş aldığını ileri sürdü.

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ANKA