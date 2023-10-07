CHP'li yönetici Özkan Topuz evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yaşayan CHP Kartepe Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Topuz evinde ölü bulundu. Topuz'un yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

CHP Kartepe ilçe yöneticisi Özkan Topuz (59), Kartepe’deki evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de yaşayan Özkan Topuz, yaşadığı evinde akrabaları tarafından ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 59 yaşındaki Özkan Topuz'un yaşadığı rahatsız sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi.