CHP'li Yüceer Tekirdağ Belediye Başkan aday adaylığını açıklayacak

CHP Parti Meclisi üyesi Candan Yüceer, 19 Kasım Pazar günü Tekirdağ Belediye Başkan aday adaylığını açıklayacağını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Candan Yüceer, Tekirdağ Belediye Başkan aday adaylığını 19 Kasım'da duyuracak.

Yüceer, aday adaylığını CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nda duyuracağını açıkladı.

Aday adaylığı açıklaması saat 14.00'de gerçekleşecek.

Candan Yüceer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu Davet Bizim! "Önce Tekirdağ” diyerek çıktığım bu yolda siyasi, mesleki, sosyal birikimimle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığımı örgütümle ve hemşehrilerimle paylaşacağım. Benim için büyük bir onur ve heyecan vesilesi olan bu günde sizleri yanımda görmek isterim."