CHP'li Yücel'den "ÇEDES Projesi" tepkisi: Çocukların okul saatinde camide olması kabul edilemez

Çocukları laik eğitim sisteminden uzaklaştıran ÇEDES Projesi'nden vazgeçilmesi çağrısı yapan CHP'li Yücel, eğitimin Diyanet'e teslim edilmek istendiğini söyledi. Yücel, "Çocukların okul saatinde camide olması, eğitimlerinin aksaması kabul edilemez" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, iktidarın çağdışı ve laiklik karşıtı uygulamalarına araç olarak kullandığı Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi’nden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Projenin Anayasa'ya aykırı olduğuna vurgu yapan Yücel, "ÇEDES Projesi, Anayasa’mızın 2. maddesinde yer alan laiklik ilkesine, Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42. maddesine ve Tevhid-i Tedrisat Yasasına açıkça aykırıdır. Sınavlarda binlerce öğrenci sıfır çekiyor. Biz manevi danışmanlığı tartışıyoruz! Buradan iktidarı ve Milli Eğitim Bakanı'nı bir kez daha uyarıyorum; bu yanlıştan derhal dönün. Çağdışı, laiklik karşıtı uygulamalarınıza araç olan Ucube ÇEDES Projesi’nden vazgeçin" dedi.

Yücel, şunları söyledi:

"İzmir Karabağlar’da müftülük vaizi, bir Anadolu lisesinde 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' konferansı verdi. Buca’da bir manevi danışman öğrencilere konferans salonunda ders verdi. Bergama’da da ortaokul öğrencileri ders saatinde camiye götürüldü. Bunlar sadece basına yansıyanlar…

ÇEDES Projesi kapsamında görmediğimiz duymadığımız daha ne oluyor bilmiyoruz fakat bildiklerimiz bile yetiyor. Çocukların okul saatinde camide olması, eğitimlerinin aksaması kabul edilemez.

ÇEDES Projesi, Anayasa’mızın 2. maddesinde yer alan laiklik ilkesine, Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42. maddesine ve Tevhid-i Tedrisat Yasasına açıkça aykırıdır. Bu ülkenin anayasasında, eğitimin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel esaslara göre yapılacağı yazıyor. Bundan ödün verilmesi demek, laik eğitim sistemine açıkça darbe vurulması demektir.

Milli Eğitim’i yavaş yavaş Diyanet'e teslim etme hevesindeler, ama buna izin vermeyeceğiz. Sınavlarda binlerce öğrenci sıfır çekiyor. Biz manevi danışmanlığı tartışıyoruz! Buradan iktidarı ve Milli Eğitim Bakanı'nı bir kez daha uyarıyorum; bu yanlıştan derhal dönün. Çağdışı, laiklik karşıtı uygulamalarınıza araç olan Ucube ÇEDES Projesi’nden vazgeçin."

TARTIŞMALI ÇEDES PROJESİ

Tartışılan ÇEDES Projesi ile çocuklar okullarda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait gençlik merkezlerinde; "kitap okuma etkinlikleri", "dini eğitim", "Kur'an-ı Kerim öğretimi", "okul ve sınıf etkinlikleri", "çevrenin korunması ve doğa etkinlikleri", "yardımlaşma etkinlikleri", "kamp", "izcilik faaliyetleri" "spor etkinlikleri", "bilim etkinlikleri" gibi başlıklarda eğitim alıyor.

İki yıldır uygulanan projede gençlik merkezleri kadar, cami ve Kur'an Kursları da kullanılıyor. Projenin kaç okulda, camide veya gençlik merkezinde uygulandığı, hangi etkinliklerin yapıldığı ve bu etkinliklerdeki denetimlerin yapılıp yapılmadığına dair sendikalarda bir veri ise yok.