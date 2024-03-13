CHP'li Zeybek sayı verdi, partisinin büyükşehir hedefini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Öncelikle hedefimiz 11 olan büyükşehir sayımızı 15'e çıkarmak. Yani Türkiye'deki 30 büyükşehirden yarısında iddialı olduğumuzu belirtiyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Trabzon Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada Zeybek, yerel seçimlerde, CHP olarak 1149 seçim çevresinde büyükşehir belediye başkanı, il, ilçe ve belde belediye başkanı adayı gösterdiklerini belirtti.

Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin 81 ilinin tamamında il genel meclislerinde de partili arkadaşlarımız, bu seçim sürecinde partimiz adına seçim mücadelesi yapıyor. Ben bütün siyasi partilerin adaylarına, bağımsız adaylara, demokrasinin gereği olarak siyaset mücadelesi veren tüm adaylara barış, özgürlük, kardeşlik içinde huzur dolu bir seçim kampanya sürecinin tamamlanmasını diliyor ve 31 Mart gecesi Türkiye'de, milletin iradesi sandıklarda nasıl tecelli ederse herkesin de buna saygı göstermesinin önemli olduğuna inanıyorum."

"HEDEFİMİZ BÜYÜKŞEHİR SAYISINI 15'E ÇIKARMAK"

Zeybek, 11 büyükşehir belediyesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu ifade ederek, "Bunun dışında 250 seçim çevresinde de partili arkadaşlarımız tarafından belediyelerimiz yönetiliyor. Öncelikle hedefimiz 11 olan büyükşehir sayımızı 15'e çıkarmak. Yani Türkiye'deki 30 büyükşehrin yarısında iddialı olduğumuzu belirtiyorum. Bunlardan bir tanesi de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı." diye konuştu.

"KARADENİZ'DE ÖNEMLİ BAŞARI ELDE EDECEĞİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu seçimlerde Karadeniz'de önemli bir başarı elde edeceklerini kaydeden Zeybek, "Artvin'den başlayarak Zonguldak'a kadar devam edecek şehirlerin tamamında çok güçlü şekilde adaylarımızın yarışta olduğunu, daha önce Artvin, Sinop ve iki ilde belediye başkanlığımız vardı. Şimdi bunun sayısını çok daha artırmak, il belediyesinin yanında ilçe belediyelerinin de merkez ilçe belediyelerinin de sayısını artırmak niyetindeyiz" dedi.

Zeybek, Türkiye'nin genel ekonomik, siyasal yapısı hakkında da değerlendirmede bulundu.

Yapılacak seçimlerin önemine dikkati çeken Zeybek, büyükşehirlerde olduğu gibi Türkiye'de 250 olan belediye başkanlığı sayısını da çok daha üst rakamlara ulaştırma niyetinde olduklarını kaydetti.

Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Trabzon ve bölgeye yapacağı ziyaret hakkında bilgilendirmede bulunarak, İstanbul'daki seçim atmosferine yönelik değerlendirme yaptı.