CHP Lideri Özel'den Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi açıklama

CHP lideri Özgür Özel, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşme öncesi konuştu. Özel, görüşmede eski büyükelçi Namık Tan’ın kendisine eşlik edeceğini söyledi. Özel, 1 Mayıs Taksim Meydanı yasaklarını gündeme getireceğini söyledi.

Siyasette gözler, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel'in görüşmesine çevrildi.

Erdoğan’la bugün saat 16:00'da yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Özel, görüşmede eski New York Büyükelçisi Namık Tan’ın olacağını ve Tan’ın hem görüşmeden önce protokol kurallarını kontrol edeceğini hem de görüşmede not tutacağını söyledi.

Görüşmenin AKP Genel Merkez’de olacağını belirten Özel, bir süre belirlenmediğini söyledi.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Özel, Taksim Meydanı’na yürümekten neden vazgeçtiklerini şöyle anlattı:

"Biz vazgeçmedik, gittik. CHP olarak yürüyüş kolunu oluşturduk. Ancak tertip komitesinde yokuz. Dedik ki “DİSK, KESK ve TTB’nin alacağı karara uyacağız.

1 Mayıs’ı yasaklamanın Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladım. Ama polisle emekçilerin çatışmaması gerektiğini de söyledim. CHP üyeleri, ki en kalabalık gruptu, kararı bekledi. Bariyerler açılmadı. KESK ve DİSK kutlamayı Saraçhane’de yapıp dönmeye karar verince arkadaşlarımız alandan ayrıldı. Söylediğimizin dışında bir şey yapmış değiliz. “Taksim’e yürüyeceğiz” dedik. Geldik, yürüdük ama bariyerleri kırma, polisi ittirme gibi bir şey yapacak halim yok."

"ÇİN SEDDİ’NE DÖNÜŞTÜRDÜLER"

Su kemerlerin önündeki polis barikatıyla ilgi konuşan Özel şunları ifade etti:

“Yasakları, yoksulluğu ve yolsuzluğu kaldıracağız” diye gelenlerin 22 yıl sonra Türkiye’de ortaya koydukları demokrasi tablosu bu. “Yasakları kaldıracağız” diye geldiler, su kemerini Çin Seddi’ne çevirdiler emekçiler için. Utanç verici. 2010 yılında Taksim’i 1 Mayıs’a açmakla övünüyorlardı. Bugün hem Taksim yasak hem de geldikleri 2003’te su kemerleri hiç olmazsa serbestti, su kemerlerini ablukaya alarak, Çin Seddi’ne dönüştürdüler. Su kemerinin üstüne sis bombaları yerleştirmişler. Utanılacak bir durum. O tabloyu biz yapmadık. O tablonun ressamı AKP iktidarıdır. Kanunsuz emir verenlere kızıp da olumsuz tepki gösterilmesin demiştim. Bazı görüntülerden hoşnut değilim ve son derece rahatsız oldum."

Saymaz'ın "1 Mayıs’ı görüşmede açacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Özel, "Tabii tabii. Ben zaten pazartesi günü Yerlikaya’yı aradığımda, Erdoğan’la 1 Mayıs’tan önce görüşebilseydim, bunun gündem maddem olacağını söylemiştim. Dedim ki, “Kararınızı gözden geçirmenizi talep ediyorum. Erdoğan’a bunu iletin.” Yerlikaya, bunun olamayacağını söyledi. Üç kez görüştüm Yerlikaya ile. Mesafe alamadık.

31 Mart’ın sonuçlarını değerlendirirken, seçmenin diyalog telkin ettiği ortada. Diyalog mu istiyoruz, gerginlik mi, karar vermek lazım. Bugünkü tablo diyalogdan değil, gerginlikten yana bir tablo. Faydası yok Türkiyeye" ifadelerini kullandı.

NAMIK TAN, NOT TUTACAK

Özel, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Bana büyükelçimiz Namık Tan eşlik edecek. Protokol ve görüşme düzeni ile devamında not tutulması açısından Cumhurbaşkanı’na da bir büyükelçinin eşlik etmesi bekleniyor. Henüz o ismi bildirmediler."

Namık Tan’ın not tutacağını belirten Özel, “Görüşmenin yeri ve saati bildirilirken, “Heyet mi olacak, baş başa mı” dediler. Biz genel başkanın tek geleceğini, Tan’ın protokol gereği eşlik etmek ve not tutmak üzere yanımda bulunmasını arzu ettiğimizi söyledik. Onlar da Cumhurbaşkanı’na aynı düzeyde kimin eşlik edeceğini bize bildirecekler” dedi.

Görüşme için süre verilmediğini söyleyen Özel, görüşmenin AKP Genel Merkez’de olacağını aktardı.