CHP Lideri Özel'den il başkanlarına uyarı: Kapalı toplantıda neler konuşuldu?

CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının Genel Merkez’de gerçekleştirdiği kapalı toplantıya katılan CHP Lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin gündemi için başkanların görüşlerini aldı. İl başkanlarının gerçekleştirdiği toplantıya da katılan Özel, "Kibre kapılmayın, seçim başarısını abartmayın" dedi

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Lideri Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Çalıştayı’nda gerçekleştirilen kapalı toplantılarda büyükşehir belediye başkanları ve il başkanları ile bir araya geldi.

Büyükşehir belediye başkanlarının, CHP Genel Başkanlık makamının da yer aldığı 12’nci katta gerçekleştirdiği toplantıya kısa bir süre dahil olan Özgür Özel’in, başkanların önerilerini ve taleplerini dinlediği aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre büyükşehir belediye başkanları, belediyelerin bütçe gelirleri üzerinden Kalkınma Ajansları’na aktarılan payın yüksekliğinden şikayet etti. Başkanlar, payın düşürülmesi konusunun gündeme getirilmesi için CHP Lideri Özel’den destek istedi.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ GÜNDEMİ

Büyükşehir belediye başkanlarının toplantısında öte yandan, yeni dönemde iletişim stratejileri konusunda neler yapılabileceği de konuşuldu. Bu kapsamda tüm CHP’li büyükşehir belediyelerinin koordine halinde olacağı kaydedildi.

Özel’in, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin gündemi konusunda da büyükşehir belediye başkanlarının fikirlerini aldığı belirtildi. Başkanlar, Kalkınma Ajansı payına yönelik yasal düzenlemenin yanı sıra uzun süreler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında imza bekleyen projelerin de gündeme getirilmesi gerektiğini bildirdi.

PARTİDEN İHRAÇLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının gerçekleştirdiği toplantıdan ayrılarak il başkanlarının toplantısına da dahil oldu. İl başkanlarına parti içi disiplin süreçlerine yönelik bilgi veren Özel, CHP üyesi olmasına karşın 31 Mart seçimlerinde CHP adayı karşısında çalışan kişilere yönelik uygulanacak disiplin süreci hakkında partililerini bilgilendirdi. İl başkanlarından edinilen bilgiye göre ise seçim sürecinde CHP aleyhinde çalışan isimlere yönelik şikayetlerin Genel Merkez’e bildirilmesi sürecine başlandı.

CHP Lideri Özel’in il başkanlarına, "Seçim bitti, hemen yarın çalışmaya başlayın" mesajını verdiği de öğrenildi. Özel’in il başkanlarına ayrıca, "2028 için varınızı yoğunuzu ortaya koyun. Kibre kapılmayın, seçim başarısını abartmayın" dediği de belirtildi.