CHP Lideri Özel'den Kepez Belediye Başkanı'nın tutuklanmasıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'daki teleferik kazasına dair soruşturmada Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanasının ardından açıklama yaptı. Özel, dahli olanın göz yaşına bakılmaması ama CHP'li diye de günah geçisi ilan edilmemesi gerektiğini kaydetti. Özel,

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'daki teleferik kazasına dair soruşturmada Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanasının ardından açıklama yaptı. Özel, dahli olanın göz yaşına bakılmaması ama CHP'li diye de günah geçisi ilan edilmemesi gerektiğini kaydetti. Özel, Soma, İliç gibi facialarda kamu görevlilerinin soruşturulmadığını kaydettiği açıklamasında mevcut durumun hukuki değil siyasi olduğunu belirtti.

Özel, "Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir" dedi. Özel, açıklamasında "Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir (...) ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz" ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz.

Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir.

Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir.

Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz."