CHP Lideri Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anmasına katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine katılacağı bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine katılacak.

Özel, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Türkiye devrimci hareketinin öndelerlerinden Gezmiş, Aslan ve İnan için düzenlenecek anma törenine katılacak. CHP basından paylaşılan bilgiye göre; Özel, yarın saat 10.30'da Ankara Karşıyaka Mezarlığı 2 No.lu kapıda olacak.