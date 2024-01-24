CHP lideri Özel, TİP Genel Başkanı Baş’la görüştü

CHP lideri Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Erkan Baş, 45 dakika süren görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı. İkilinin görüşmesinin ardından yapılması planlanan ortak açıklama yapılmadı. Öte yandan görüşmede, TİP heyetinin TİP Milletvekili Can Atalay’ın hukuksuz tutukluluğunun devam etmesi sürecinde CHP’nin sergilediği dayanışma için teşekkür ettiği ve yaklaşan yerel seçimler konusunda görüş, öneri ve değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

BirGün/ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya geldi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın açıklaması yapılması beklenirken, Baş ve beraberindeki heyetin CHP Genel Merkez’inden ayrıldığı öğrenildi.

CHP basın birimi, ortak açıklama için televizyon kanallarına gönderdiği bilgilendirmeyi geri çekti. Genel Merkezde ortak açıklama için hazırlanan kürsü kaldırıldı.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Edinilen bilgiye göre, görüşmede TİP heyeti, TİP Milletvekili Can Atalay’ın hukuksuz tutukluluğunun devam etmesi sürecinde CHP’nin sergilediği dayanışma için teşekkür etti ve bu konuda tüm muhalefet olarak yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

İktidarın Can Atalay’ın milletvekilliğini düşürme girişimine karşı basına yansıyan haberlere ilişkin değerlendirmelerin de paylaşıldığı görüşmede, yaklaşan yerel seçimler konusunda görüş, öneri ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşme, karşılıklı başarı dilekleri ile sonlandı.

CHP lideri ile bir araya gelen Erkan Baş’a, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ve MYK Üyesi Yunus Başaran eşlik etti.

Görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Ensar Aytekin de hazır bulundu.