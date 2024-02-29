CHP lideri Özgür Özel, 300 bin kişiyle yapılan anketlerin sonuçlarını açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin 300 anketle 300 bin yurttaşın görüşünü aldıklarını ve ilk sonuçların 'müjdeli şeyler' söylediğini belirtti. Özel, "Tepki sandığa yansımazsa sömürü sürer” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart’taki yerel seçimler için 300 anketle 300 bin yurttaşın görüşünü aldıklarını belirterek, “İlk sonuçlar müjdeli şeyler söylüyor” ifadelerini kullandı.

1 Nisan sabahı için de uyarıda bulunan Özel, “Ne yapacaksanız 31 Mart’ta yapacaksanız. Endişeli seçmen birleşmeli. Tepki sandığa yansımazsa sömürü sürer” diye konuştu.

"300 BÜYÜK ANKET YAPTIRDIK"

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in sorularını yanıtlayan Özel, seçimler için aday belirlerken 300 büyük anket yaptırdıklarını ve 300 bin deneğe ulaştıklarını belirtti.

Özel şu ifadeleri kullandı:

“Çok önemli kararlar verdik. Anketlerin gücünden çok yararlandık. Ölçme değerlendirmeyi kampanya aşamasında sürdürüyoruz. Adaylaşmalardan sonra gelen ilk anketler müjdeli şeyler söylüyor. Gökçek belediyeciliği gelmesin, İstanbul’da kupon arsalar Arap şeyhlerine, Katarlılara verilmesine, İstanbul’da Kanal İstanbul acı sürpriziyle karşılaşmayalım, Mersin MHP’ye geçerse üç-beş bin kişinin işten atıldığı süreçler yeniden yaşanmasın, Adana’da MHP zulmü geri gelmesin, Antalya’da, Muğla’da Aydın’da İzmir’de yaşam biçimine müdahale ve turizmi dibe vurduracak bir AKP belediyeciliği gelmesin diyen herkesin CHP’de birleşmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Özel, aday belirleme sürecinden kalan ufak tefek sorunların olduğunu belirterek, “Bir iki teknik aksaklıktan, hatadan, kötü niyetten dolayı listelerin yetişmemiş gibi durumlar oldu. İtirazlarımızı yapıyoruz. 22 bin aday başvurdu 1187 tanesi adaylaştı. Bunun yanında çok sayıda belediye meclisi üyesi adayımız var. Ama yoğunluk geçti” dedi.

"YÜZDE 30'U GEÇME HEDEFİMİZ VAR"

CHP’nin seçimlere tek başlarına girdiğine dikkati çeken Özel, “Türkiye genelinde yüzde 30’u geçme gibi bir hedefimiz var” dedi.

Özel, "Temelde hiçbir belediyeyi kaybetmemek, kıyı Ege’deki şeridi içeriye doğru Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli ile içeriye genişletmek. İç Anadolu’da, Kırıkkale’de bir iddia koymuş durumdayız. Kastamonu’da, Malatya’da ve Adıyaman’da milletvekillerimizi görevlendirdik. Yapılan ölçümlerde bu dört milletvekili partinin oyunun çok üzerinde bir talep gördüler. Özellikle deprem bölgesinde Veli Ağbaba Malatya’da, Abdurrahman Tutdere konulmadıkları anketlerden çıktılar. Veli Bey’i, Tutdere’yi koyun talebi halktan geldi. Şimdi iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

“İttifak yapabilmek için bütün şartları zorladım” diyen Özel, “5 Kasım’da göreve geldiğimden itibaren, başta İYİ Parti olmak üzere ittifak yapabilmek için bütün şartları zorladım. Gerçek anlamda merkezi bir ittifak hiç kimseyle yapma imkanı olmadı. İYİ Parti diyor ki ‘sürekli CHP ile ittifak halinde olmak bizim açımızdan stratejik değil, hür ve müstakil olacağız.’ Üzülüyor ama anlıyor saygı duyuyorum” diye konuştu.

"SİZE KAYBETTİRECEĞİZ" İFADESİNE YANIT

Özel, DEM Partili Sırrı Sakık’ın kendisine yanıt olarak “Tabii ki size de kaybettireceğiz” ifadelerine ilişkin, “Bazı siyasetçilerden, çok çeşitli siyasi partilerden çok olumsuz açıklamalar duyuyoruz. Özellikle genel başkanlarından duymadığım şeyleri unutuyorum. Çünkü muhalefette marifet kavga çıkarmak değil. Marifet iktidarı eleştirmek, muhalefetle iyi geçinmektir. Ben duyduğum her eleştiriye canları sağolsun deyip geçmeye çalışıyorum” dedi.

Özel şöyle devam etti:

"DEM’de iktidara kaybettirme stratejimiz yok açıklamaları var, muhalefete kazandırmak gibi bir gayretleri yok. Kent uzlaşısı diye bir şey tarif ettiler. Ama birçok yerde de kent uzlaşısı yok deyip aday çıkardılar. Benim burada güvencem, inancım, çağrım, muhalefet partilerinin yöneticilerinden ziyade 2019’daki bu büyük başarıyı birlikte gösterdiğimiz muhalefet partilerinin seçmenlerine. Çünkü o seçmenler değişmedi duruyorlar. Biz 2019’da iktidarı dengeledik. Yani 2018’deki rejime kasteden anayasa değişikliğine göre yapılmış ilk seçimden sonra bir orantısız yetki aldı. Sabahleyin vali atadı, öğlenden sonra aynı kalemle il başkanı atama yetkisi aldı. Kaymakamlarla ilçe başkanlarını aynı kalemle, aynı mürekkeple atama yetkisi aldı. 2019 zaferi aslında siyasetin doğru okunmasıyla o zaman bir denge oluşturdu ve 2023’te birinci turu kaybetmeyen ve ikinci turda küçük bir farkla kaybeden birliktelik o sayede oldu. O birlikteliğin birçok hatası, eksiği vardı ama önemli bir birliktelikti. İktidarı Cumhuriyet’in 100. yılında az daha değiştiriyorduk, çok az kalmıştı. Şimdi iktidarın Türkiye’de kalıcı olmaması, seçimin yapılabilmesi, muhalefetin güçlü olması için, yine iktidarın dengelenmesinin bir yolu yerel seçimler. Ki bütün dünyada da yerelin gücü çok daha önemli hale gelmiş durumda."

"NE YAPACAKSANIZ 31 MART'TA YAPACAKSINIZ"

Özel, 1 Nisan’da nasıl bir Türkiye’ye uyanacağız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Acı reçetelerin içirildiği, uzun süre seçimin olmadığı, kemer sıkıldığı, işçilere özellikle emekçilere hem sendikal mücadeleye karşı sertleştikleri, hem hak mücadelelerine karşı sertleştikleri, emeğin daha çok sömürüleceği, emeklinin daha çok ezileceği, daha çok kişinin işsiz kalacağı bir süreç başlayacak. Buna 2 Nisan günü bir şey yapamazsınız, yapacaksanız 31 Mart’ta yapacaksanız. 31 Mart’ta bütün endişeli seçmen, bütün kendini yalnız hisseden seçmen, bu iktidarın güçlenmesinin demokrasiye de ekonomiye de zarar vereceğini, kendisini de ezeceğini düşünen herkesin muhalefette birleşmesi lazım. Bunu Ankara’da kağıt üzerinde yapamadık ama ben bu dört kelimeye çok inanıyorum: Seçmenin vicdanı sandıkta birleşecek. Biz bu Cumhur İttifakı’nı ancak güçlü CHP adaylarında, muhalefetin adaylarında birleşerek kazanırız. Türkiye İttifakı’nın Türkiye’nin kurtuluşu olduğuna inanıyoruz. Yeter ki bayrakla, ülkeyle, özellikle Atatürk’le sorunu olmasın."