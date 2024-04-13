CHP Lideri Özgür Özel, AKPM oturumuna katılmak üzere Fransa'ya gidiyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) oturumuna katılmak üzere, 17 Nisan’da Fransa’nın Strazburg kentine gidecek. Özel’in oturumda bir konuşma yapması bekleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar Yeşiller Grubu (SOC) Genel Başkanı Frank Schwabe tarafından gelen davet üzerine, grubun bahar oturumuna katılacak.
Fransa’nın Strazburg kentinde toplanan oturum, 17 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek. Özel’in oturumda bir konuşma yapması bekleniyor.
CHP Lideri Özel, program kapsamında ayrıca siyasilerle ikili temaslarda da bulunacak.
SOSYALİST ENTERNASYONAL BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİLMİŞTİ
Özgür Özel, İspanya Sosyalist İşçi Partisi’nin ev sahipliğinde Madrid’de 24 Şubat 2024'te gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nda, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçilmişti.