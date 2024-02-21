CHP Lideri Özgür Özel: “DEM Parti gücünü muhalefete gösteriyor”

CHP Lideri Özel, Hatay’da muhalefet partileri ile bir, “Hatay uzlaşısı” sağlanması halinde Hatay’ın kazanılacağını belirtti. Özel, parti içindeki eleştirilere yönelik, “Birkaç hazımsız” değerlendirmesinde bulunurken DEM Parti ile ittifak sorusuna, “DEM Parti’nin muhalefete güç gösterme ve gerekirse kaybettirme stratejisi var” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki CHP Grup Salonu’nda bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Lütfü Savaş kararı ve gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Özel, parti içi eleştirilere yönelik sert tepki gösterdi. Özel öte yandan, 15 Nisan’da Filistin’e gideceğini söyledi.

Partisinin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne yönelik izleyeceği kampanya sürecine ilişkin bilgi veren Özel, “Yalnızca illerde değil, kritik ilçelerde de miting yapacağız” dedi. Seçim çevrelerine göre risk ve fırsat analizi yapıldığını kaydeden Özel, “Kazanma çizgisinin hemen altında ya da üstünde olduğumuz yerlere ağırlık vereceğiz” diye konuştu. CHP Lideri, Kırıkkale, Kastamonu ve Malatya kentlerinde partisi için “Çok ciddi bir fırsat” olduğunu kaydetti.

MALATYA’DA ASRIN SÜRPRİZİ

Veli Ağbaba’nın aday olduğu Malatya’da CHP için “Asrın sürprizini” beklediğini ifade eden Özel, Giresun, Trabzon ve Artvin gibi kentlere yönelik ise “Kazanmakta kararlı olduğumuz kentler” değerlendirmesini yaptı.

“DEM GÜCÜNÜ MUHALEFETE GÖSTERİYOR”

CHP Genel Başkanı Özel, ittifak tartışmalarına da değindi. HDP’nin 2019’da hiçbir talebi olmaksızın AKP’ye kaybettirmek için çalıştığını anımsatan Özel, “Bu seçimde ise gücünü muhalefete de gösterme çabası içinde. Gerekirse kaybettirme üzerine bir stratejileri var, bu çok açık” dedi. CHP ile DEM Parti’nin, “Mersin ve Adana’da anlaşıldı” iddialarına karşın her iki partinin de bu kentlerin ilçelerinde adaylarını çıkarttığını anımsatan Özel, “Demli çayları içme zamanı şimdi Erdoğan ve Bahçeli’de” diye konuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATMADIK"

Şartların 2019’a göre daha zor olduğunun altını çizen Özel’in konuşmasının satır başları şöyle:

“Şartlar çok lehimize değil gibi görünse de 2019’da bize belediye kazandıran seçmen aynen duruyor. Seçmenin itirazları da aynen duruyor. 2019’da, ‘ABB ve İBB CHP’ye geçerse belediyelere teröristler doluşacak’ diyorlardır. Seçmen, öyle olmadığını gördü. Sosyal yardımlarımız da arttı. Yönettiğimiz kentlerde hayal kırıklığı yaratmadık.

Muhalefete muhalefet etmemeye devam edeceğiz. Hatay’da Hatay ittifakına ihtiyaç var. AKP ile üç dört puan fark var. Bazen önde bazen gerideyiz.. Hatay’da AKP ile CHP arasındaki yarışa AKP ye muhalif diğer partiler müdahil olur ve taraf seçerlerse biz kazanıyoruz.

"PARTİ İÇİNDEKİ BİRKAÇ HAZIMSIZ"

Eğer kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur. Ama biz desteği kaybetmeyiz. Kurultayı hazmedememiş olanlar ile bir grup medyanın ve onu köpürten iktidarın tavrını görüyoruz. Parti içindeki birkaç hazımsız kişinin sesini duyurmak için iktidar medyanın çabası var.”