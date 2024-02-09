CHP Lideri Özgür Özel'den 'teğmenler' tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da yakasına Atatürk resmi takmayı reddeden teğmenlerle tartışan diğer teğmenlerin de ordudan ihraç edilmesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da yakasına Atatürk resmi takmayı reddeden teğmenlerle tartışan diğer teğmenlerin de ordudan ihraç edilmesine tepki gösterdi. Özel, "Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam X hesabında yaptığı paylaşımda, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da yakasına Atatürk resmi takmayı reddeden teğmenlerle tartışan diğer teğmenlerin de ordudan ihraç edilmesini eleştirdi. Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez."

NE OLMUŞTU?

Tuzla Piyade Okulu'nda bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan kavga sonrası başlatılan soruşturmada, hakkında ihraç kararı verilen 7 teğmen MSB'nin onaylamasının ardından kesin olarak ihraç edilmişti.