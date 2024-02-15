CHP Lideri Özgür Özel: Lütfü Savaş değişebilir

CHP Lideri Özel, Lütfü Savaş için anket yaptırmaya devam ettiklerini ve “Daha iyi bir alternatif” sunulması halinde adayın değişebileceğini söyledi. Özel, en rahat olduğu iki şehrin Ankara ve İstanbul olduğunu bildirdi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Özel, Lütfü Savaş tartışması başta olmak üzere, gazetecilerin partisine yönelik eleştiriler ve kampanya dönemine ilişkin sorularını yanıtladı. Lütfü Savaş’ın anketlerde öne çıktığının altını çizen Özel, “Aday gösterildikten sonra da sürekli ölçtürüyoruz. Yeni bir ölçüm daha gerçekleştireceğiz. Bir alternatif bulunursa Savaş’ın adaylığı çekilebilir” diye konuştu.

CHP Lideri Özgür Özel, aralarında BirGün Gazetesi’nin de yer aldığı bazı gazetelerin Ankara muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

ARAYIŞ İÇİNDE OLDUK

Lütfü Savaş’a yönelik sosyal medyadan yükselen protestolara kulak verildiğini belirten Özgür Özel, “Hatay’da arayış içinde olduk. Anketlerde Lütfü Savaş çıktığı için ve ankette sorulan isimlerden hiçbiri Savaş kadar kabul görmediği için onu aday gösterdik” dedi.

Savaş’ın adaylığının ilanının ardından 10 günde bir ölçüm gerçekleştirildiğini ifade eden Özel, şunları söyledi:

“Hatay’daki sesi de duymak istiyoruz. Sosyal medya ve Hatay dışından gelen tepkiler elbette ki önemli. Hatay’a gittiğimizde protestoların yüzde 99’unun iktidara yönelik olduğunu gördük. Elbette Savaş’a yönelik protestolar da vardı. Savaş’ı protesto edenler arasında organik Hataylılar da vardı ama o grupları organize eden insanlar da vardı.

‘UYUMLU ÇALIŞIRIM’ DEDİ

Örneğin Gökhan Zan, büyük bir grubu organize etmişti. Zan, İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra benimle görüştü ve Arsuz için talepte bulunarak Lütfü Savaş ile uyumlu çalışabileceğini söyledi. Sonuç olarak biz Zan’ı aday göstermedik. Şimdi Zan, TİP'in Hatay adayı oldu, hayırlı olsun. Ama CHP’nin adayına karşı kullandığı dil doğru bir dil değildir.”

Özel, Lütfü Savaş’a bir alternatif bulunması halinde adayın değişebileceğini belirtti. TİP’in, “CHP, Lütfü Savaş dışında bir aday gösterirse adayımızı çekeriz” çıkışını olumlu bulduğunu ifade eden Özel, “PM’den aldığımız yetki aday çekme ve yeniden aday göstermeyi de içeriyor. Savaş’ın daha ilerisinde bir aday görürsek çekebiliriz. Bunu Lütfü Bey de anlayışla karşılar” ifadelerini kullandı.

LEVENT ARANMIŞ OLABİLİR

Özel’in, Haluk Levent’in, “CHP’den teklif aldım” sözleriyle ilgili soruya yanıtı ise şöyle oldu:

“Siyasi partiler resmi teklifte bulunmaksızın bazen isimleri yoklayabilir. Eski partililer, örgütlerdeki arkadaşlar telefonda isimleri arayabilir. Haluk Bey, ‘Evet’ dememiş, biz de ankete koymadık o yüzden. Hatay için herkes bir arayış içinde. Bu arayışlar bazen telefonla aramak şekline dönüşebiliyor. Hepsi benim bilgim dahilinde değil.”

CHP Lideri Özel, partisinin mümkün olan her yerde aday göstereceğini de ifade etti. PM’den yetki aldığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Boş olan seçim çevrelerine örgütün gösterdiği bir isim varsa onu aday göstereceğiz. Urfa’da geniş uzlaşı arayışı var. O uzlaşı arayışı içinde bize bir görev düşerse diye orayı henüz belirlemedik. İllerde de Siirt ile Şırnak’ta aday göstermedik. Çok teknik ve yerin özel şartlarından kaynaklanan özel durumlar dışında aday mesaisi bitti. Parti Meclisi’nden redaksiyon yetkisi alındı. Kritik yerlerdeki bütün tartışmalar tükendikten sonra aldık yetkiyi. Tartışmalı yerler için yetki almadık.”

CHP’nin Çankaya Belediye Başkanlığı için Hüseyin Can Güner’i aday göstermesine yönelik eleştirileri de yanıtlayan Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Başvurusu olmadığı yönündeki eleştiriler doğru değil. Partide görev alan kişilerin genel merkezde adaylık başvurusunda bulunması partinin geleneğinde var. Hüseyin Can Güner, benim çok içime sinen bir aday. Deniz Baykal’ın mezarı başına geçiyor, ‘35’inde Milletvekili, 36’sında Maliye Bakanı oldu’ diye övünüyoruz ama Güner’i yaşı üzerinden eleştiriyoruz. Bunu doğru bulmuyorum. Güner’in ismi PM’de ekrana yansıdığı anda dakikalarca alkışlandı. Büyük destek aldı adaylığı. Güner’in Çankaya’ya aday olabilmesi Cumhuriyet’in kazanımları sayesindedir.”

CHP’li Özel’in gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlardan öne çıkanlar özetle şöyle:

İZMİR ELEŞTİRİSİ

“Şu an 40 yaşın altında 182, 30 yaşın altında ise 20 belediye başkan adayımız var. CHP’de kadına ve gençlere verilen değerin en önemli sembolü İzmir listesi. İzmir’e 46 milletvekili gitti ve bütün adaylarla mülakat yaptı. Milletvekillerinin raporlarında öne çıkanlar ise burada mercek altına alındı. İzmir listeleri büyük oranda kabul gördü. Mevcut belediye başkanını değiştirmek krizli bir iştir. İzmir listeleri adaylar arasında bir şaşkınlık yaratmış olabilir. Eğitime ve liyakate önem verdik fazlasıyla. Ama sahada gördüğü kabul de inanılmaz.

KADIN ADAY

2019 yılında 48 olan kadın aday sayımızı 93’e çıkardık. Kadın aday sayısında iki kat, genç aday sayısında ise altı katlık bir artış oldu. Atılan adım büyük ama yeterli değil. Belediye meclislerinde yaptığımız ön seçimlerde gençler hep ilk sıralarda yer aldı. Belediye Meclis Üyeliklerinde pencere sistemi yaptık. İlk üç sırada bir kadın, ikinci beş sırada ise bir genç olmak zorunda dedik. Ama hala daha alacak yolumuz var. Beş yıl sonra CHP’nin yerel yönetim listesi, tam olması gerektiği gibi olacak.

TEKİN VE İSTİFALAR

Bazı adaylar kendi yaptırdığı anketlerde kendileri çıkıyor olabilir. Kadıköy’de seçtiğimiz aday, ankette sorulan diğer isimlere çok fazla fark atarak öne çıkan bir isim. Gürsel Tekin’i çok seviyorum ve istifasına çok üzüldüm. Böyle bir süreçten sonra istifa etmesine çok üzüldüm. Belediye başkanlığı için ismi geçiyordu, bir gece önce televizyonda konuşuyordu sonra aday olmadı, istifası geldi. Kadıköy adayımız inanılmaz liyakatli bir isim. Gürsel Tekin’i arayacağım ve ilk kırgınlığı geçtikten sonra tekrar baba ocağına döneceğini düşünüyorum. Adaydan memnun olmayan herkes istifa ederse partide kimse kalmaz.

DEM PARTİ İLE İŞBİRLİĞİ

DEM Parti ile görüşmelerimizi, Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Oslo görüşmeleri gibi, gözlerden uzak bir yerde yapılıyormuş gibi yansıtıyorlar. DEM Parti ile görüşmelerimizi, şeytanla pazarlık ediyormuş gibi gösteriyorlar ama bizim görüşmelerimiz samimi. Esas DEM ile en ileri görüşmeleri yapıp da bunu seçmeninden gizleyenlerin yaptığı seçmene saygısızlıktır. Fotoğraf vermiyor, yasak ilişki muamelesi yapıyor DEM ile kurduğu ilişkiye Erdoğan. Bahçeli de bunu bilmiyormuş gibi yapıyor. Bayramlaşmıyorlar ama Meclis’in arka odasında sıkı fıkılar.

İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞMELER

Bizlerin de olduğu bir Kemal Bey, Meral Hanım görüşmesinde Meral Hanım bizi göstererek, ‘Hiçbirinize borcum yok ama sana var’ demişti Ahmet Akın’ı işaret edip. Meral Hanım ile görüşmemde bunu hatırladık karşılıklı olarak. Ordu adayımız yoktu o sırada "Ordu-Balıkesir karşılıklı olur mu" dedik ama her iki taraf da adayını çıkardı iki kentte de. Ama siyasette beş günde her şey olur.

TÜRKİYE İTTİFAKI

Şu anda Türkiye ittifakının tam zamanı. Siyasi partilerle değil seçmenle ittifak… Yöneticilerin fikri değişti ama seçmenin fikri değişti mi bunu göreceğiz. 28 Mayıs’ta yüzde 50’ye yakın bir oranda birlikte duran seçmen yine halen orada duruyor. Muhalif hiçbir seçmenle kavgalı değiliz. İktidara oy veren seçmenle de kavgalı değiliz. En rahat olduğum iki şehir İstanbul ve Ankara, buraları bir kez daha kazanacağız.

Yerel seçim sloganımız, ‘İşimiz gücümüz Türkiye’ olacak. Bunu diğer kentlere de ‘İşimiz gücümüz Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa…’ şeklinde uygulayacağız. Benim ve belediye başkanlarımızın olduğu bir kampanya filmini de kamuoyuna yakında izleteceğiz.”