CHP, Maden Katliamı'nın 10. yılında MYK toplantısını Soma'da yapacak

CHP, Soma Madeen Katliamı'nın 10'uncu yıldönümü olan 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü MYK toplantısını Soma ilçesinde gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel beraberinde partinin MYK üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle birlikte 13 Mayıs Pazartesi Günü 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Maden Katliamı'nın 10. yılında Soma'ya gidecek.

CHP MYK Toplantısının da Soma'da yapılacağı açıklanırken, Özel ve beraberindeki heyet gün boyu Soma'da çeşitli etkinliklere katılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2014 yılında 301 işçinin hayatını kaybettiği 13 Mayıs Soma Maden Katliamı'nın 10. yıl anma törenleri kapsamında Soma'ya gidecek.

Özel'in Genel başkan olduktan sonraki Soma'ya ilk ziyaretinde CHP MYK Üyeleri ile çok sayıda CHP'li vekilin de eşlik etmesi bekleniyor.

Soma ziyaretine CHP'den Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur'u ziyaret ederek başlayacak olan Özel ve beraberindeki heyet daha sonra Mevlit programına katılacak.

Özel sonrasında ise CHP Soma İlçe Başkanlığı'nda yapılacak olan CHP MYK toplantısına katılacak.

Hayatını kaybeden maden işçileri için yapılacak olan anma yürüyüşüne katılacak olan Özel ve CHP heyeti, daha sonra Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Özel Soma'daki son programında Gündüz Beder Kültür Merkezinde Soma Belgeseli gösterimine katılacak.