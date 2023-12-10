CHP Manisa Milletvekilli Bakırlıoğlu: Eğitim masrafı yurttaşın cebinden çıktı

AKP iktidarı döneminde devletin eğitim harcamaları alanındaki payı giderek düşüyor. CHP Manisa Milletvekilli Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Eğitim masrafı yurttaşın cebinden çıktı. Öğrenci başına eğitim harcaması 10 yılda yüzde 42 azalmış” dedi.

HABER MERKEZİ

Eğitim harcamaları yıldan yıla düşüş gösteriyor. Konu hakkında BirGün’e açıklama yapan CHP Manisa Milletvekilli Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Eğitim masrafı yurttaşın cebinden çıktı. Öğrenci başına eğitim harcaması 10 yılda yüzde 42 azalmış” diye konuştu.

Bakırlıoğlu, “TÜİK 2022 yılına ilişkin eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı. Eğitim harcamalarının Türk Lirası olarak arttığından bahsediyorlar fakat burada dikkat çeken asıl onu öğrenci başına yapılan harcamalardaki düşüş. 2013 yılında 2.611 dolar olan öğrenci başına yapılan eğitim harcaması, 2022 yılında 1.515 dolara düşmüş. 10 yılda kişi başına eğitim harcaması 1096 dolar azalmış. Yüzde 42’lik bir düşüş söz konusu. 2021-2022 yıllarını dikkate aldığımızda; sadece bir yılda 240 dolarlık bir azalış var. Yani yüzde 13,6 azalmış” dedi.

Bakırlıoğlu, “Eğitim harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2021 yılında yüzde 4,8 iken, 2022 yılında yüzde 3,9 oldu” dedi ve ekledi: “Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise 2021 yılında yüzde 3,5 iken, 2022 yılında yüzde 3,1 oldu. Eğitim bütçesinin, merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payına baktığımız zaman; 2016 yılında yüzde 19,24 iken, 2024’te yüzde 14,56’ya düştü. Millî Eğitim Bakanlığının bütçe içerisindeki payı benzer şekilde 2016’da yüzde 13 iken, 2024 yılı bütçesinde yüzde 9,84’e düşeceği öngörülmüş. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüzde 80’inin personel ve SGK giderleri olduğu düşünüldüğünde kalan para ile eğitim sisteminin sorunlarının çözülmesi mümkün değil.”

“YURTTAŞIN EĞİTİM HARCAMASI ARTIYOR”

Bakırlıoğlu şunları dile getirdi: “Devletin eğitim harcaması, GSYH ve bütçeden eğitime ayrılan pay azalırken, hane halklarının harcaması oldukça artmış görünüyor. Hane halklarının eğitim harcaması 2021 yılında 77 bin 675 liradan, 2022 yılında 91 bin 515 liraya yükselmiş. Yani vatandaşın cebinden 13 bin 840 lira daha fazla para çıkmış. Bu tablo eğitim sisteminin içinde bulunduğu kötü durumu gösteriyor. Eğitimin yükü vatandaşın sırtına yüklenmiş durumda. Bunu PİSA rakamları da doğruluyor. Türkiye; okuduğunu anlama, fen ve matematikte Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü ülkeleri içinde son sıralara çakılmış. 20 milyon genç bu performansla dünyada rekabet edemez. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün temel hedefi Türkiye'yi çağdaş medeniyet ve kültürün ortağı hâline getirmekti. Ama AKP iktidarı bu yoldan saptı. Eğitim sistemi bir kısım tarikat ve vakıfların güdümüne sokuldu.”