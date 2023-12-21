CHP Manisa ve Samsun adaylarını duyuracak: “Büyükşehirlerde Cumhur İttifakı bekleniyor”

CHP, bugün gerçekleştirilecek PM’nin ardından Manisa ve Samsun’un adaylarını kamuoyuna açıklayacak. Merakla beklenen büyükşehirler için ise “Cumhur İttifakı’nın aday hamlesine göre” pozisyon alınacak.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP, yeni belediye başkan adaylarını açıklayacağı Parti Meclisi (PM) toplantısı bugün 17.30’da başlayacak. MYK toplantısında belirlenen adayların isimleri PM’ye öneri olarak sunulacak. İsimlerin PM’de oylanarak onaylanmasının ardından ise CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel tarafından adayların isimleri kamuoyuna duyurulacak.

Edinilen bilgiye göre, Adana, Mersin, Antalya ve Aydın’ın bugün açıklanması beklenmiyor. Adana ve Mersin’in adaylarının, "Cumhur İttifakı’nın aday hamlesine" göre belirleneceği belirtiliyor. CHP’de, bugüne kadar açıklanan Ankara, İstanbul, Balıkesir ve Bursa dışındaki büyükşehirlerin birlikte açıklanması bekleniyor.

MANİSA VE SAMSUN AÇIKLANACAK

Manisa ve Samsun’un adaylarının ise bugün açıklanması planlanıyor. Çanakkale ve Trabzon’un ise raporlama süreçlerinin tamamlandığı kaydediliyor.