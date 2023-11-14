Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM İdare Amirliği görevinden istifa etti

CHP MYK’de Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM İdare Amirliği görevinden istifa etti.

Güncel
  • 14.11.2023 20:46
  • Giriş: 14.11.2023 20:46
  • Güncelleme: 14.11.2023 20:48
Kaynak: ANKA
CHP Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM İdare Amirliği görevinden istifa etti
FOTOĞRAF: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP MYK’sında Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Amirliği’nden istifa etti.

Aytekin’in istifası bugün TBMM Genel Kurulu’nda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder tarafından okundu.

Öte yandan Aytekin’in yerine CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın seçilmesi bekleniyor. 

Babacanın rozet taktığı Özuyar, istifa edip İYİ Partiye geçti
BirGün'e Abone Ol

 

 

 