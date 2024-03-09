CHP Muğla Büyükşehir adayı Aras ile İYİ Parti Bodrum adayı tartıştı: Ben seninle tokalaşmam!

Muğla'da CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer arasında sözlü tartışma yaşandı.

Muğla'da CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer arasında sözlü tartışma yaşandı.

İlçede seçim çalışmaları yapan Aras, Reşit Emin Süer'in bulunduğu bir iş yerini ziyaret etti. Burada karşılaştığı İYİ Parti heyeti ile selamlaşan Aras, belediye başkan adayı Süer'le tokalaşmak istedi.

Süer, "Ben sizinle tokalaşmam, sizin bu millete yaptıklarınız için ben buradayım zaten" diyerek Aras'a elini uzatmadı.

"BU DEVLETİN POLİSİ VAR, SAVCISI VAR..."

Aras da Süer'e "Kendine gelir misin? Senin provokasyonuna gelecek kimse yok burada. Saygılı ol. Biz bu memleketin çocuğuyuz" diye karşılık verdi.

Süer de Aras'ın makamına saygı duyduğunu ancak kendisine saygı duymak zorunda olmadığını dile getirerek, "Bu memleketin çocuğuysan PKK'nın avukatını, bu milletin çocuklarının katilinin avukatını kendine yardımcı yapmayacaksın. Millete verdiğin sözleri tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin" ifadelerini kullandı.

"PKK avukatını yardımcı yaptın" sözlerine yanıt olarak Ahmet Aras, "Bu devletin polisi var, askeri var, savcısı var. Bana AK Parti ağzıyla konuşma" dedi.

"SEN BU ANLAYIŞLA, BU ÜSLUPLA KİMSEYLE EL SIKIŞAMAZSIN"

Aras'ın "Senin yaptığın çok ayıp. Bu siyaset dilinin Bodrum'da yeri yoktur" demesinin ardından Süer, "Senin yaptığın ayıp, hesap sormaya geldik. Senin gibilerle el sıkışmam" dedi. Aras da bunun üzerine, "Sen bu anlayışla kimseyle el sıkışamazsın" dedi.

Aras, orada bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'na da "Siz beni tanıyorsunuz. Bana böyle davranmasına izin veriyorsanız size de yazıklar olsun" dedikten sonra oradan ayrıldı.

Tartışma çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.