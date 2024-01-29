CHP MYK sona erdi: Tugay’ın ismi PM’ye taşınacak

CHP’de üç saate yakın süren MYK tamamlandı. İzmir özel gündemiyle toplanan MYK’den, “Cemil Tugay’ın isminin Parti Meclisi’ne taşınması” kararı çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de saat 16.30’da başlayan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı bitti. Yaklaşık üç saat süren toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İzmir’in ilçe adayları konuşuldu.

MYK toplantısından önce CHP Lideri Özgür Özel ile Genel Merkez’de bir araya gelen Cemil Tugay’ın isminin öne çıktığı bildirildi. Özel’in, İzmir için düşündüğü isim olduğu savunulan Tugay’ın adaylığının PM’de oylanmasının ardından kesinleşeceği kaydedildi.

Cemil Tugay’ın isminin anketlerde öne çıktığını ifade edildi. Tugay’ın, CHP içindeki hiçbir tarafa yakın olmaması ve “Ortada duran isim” olarak nitelendirilmesinin adaylıkta etkili olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Buğra Gökçe’nin adaylığına, “İmamoğlu’na yakınlığı” gerekçesiyle karşı çıkıldı. İsmi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için anılan Filiz Ceritoğlu Sengel’in ise “Deneyimsiz” olduğu gerekçesiyle düşünülmediği belirtildi.