CHP MYK yol haritasını belirledi: Hedef sandık ittifakı

CHP, seçim sürecinde hem parti içi muhalefetle hem de diğer muhalif partilerle tartışma görüntüsü vermekten kaçınacak bir üslup benimseyecek. İl başkanları ve milletvekilleri de dahil olmak üzere, tüm güçleri ile sahaya inmeye hazırlanan CHP, "iktidara karşı sandık ittifakı” mesajı verecek.

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart 2024 seçimlerine yönelik kampanya süreci gündemiyle toplanan CHP MYK, yol haritasını belirledi. CHP'nin, il başkanlarının yanı sıra TBMM’nin kapanması ile tüm milletvekillerini sahada, belediye başkan adaylarının kampanyalarında görevlendireceği öğrenildi.

Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, seçim konuşmalarında, “Sandık ittifakı” vurgusu yapılacak. Seçmene yumuşak mesajlar verilecek ve diğer muhalefet partilerine yönelik kırıcı bir dil kullanılmayacak.

SANDIKTA BİRLEŞME

CHP'li başkan adayları, kampanyasını “Seçmeni sandıkta birleştirme” hedefine dönük şekillendirecek. CHP Lideri Özgür Özel’in, “Türkiye İttifakı” söylemi hemen her seçim bölgesinde seçmene anlatılacak. “Muhalefete muhalefet etmeme” anlayışı çerçevesinde ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dil kullanılacak.

Ankara ve İstanbul gibi, çok adaylı yarışların yaşanacağı seçim çevrelerine ağırlık verilecek. İttifak olmasa dahi diğer muhalefet partilerinin seçmenleri CHP adayına yönlendirilmeye çalışılacak. Bu kapsamda hem ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal belediyecilik kapsamında yaptığı faaliyetler seçmene duyurulacak.

ÖZGÜR ÖZEL SAHADA

CHP, TBMM’deki son grup toplantısının ardından tüm gücüyle sahaya inecek. Bu kapsamda ilk olarak il başkanları CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Genel Merkez’de bir araya gelecek ve yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunacak.

ÇORLU DAVASI

CHP Lideri, Çarşamba günü Muğla’da aday tanıtım toplantısına katılacak, Perşembe günü ise Bursa’da olacak. Özel öte yandan, Perşembe günü Çorlu Tren Faciası davasının duruşmasına katılacak. Cuma günü İstanbul’da seçmene seslenmesi beklenen Özgür Özel, Cumartesi günü memleketi Manisa’ya gidecek. Özel haftayı, Pazar günü Tekirdağ’da gerçekleştireceği miting ile kapatacak.