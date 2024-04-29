CHP neden erken seçim istemiyor?

Mustafa BİLDİRCİN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonu’nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Lideri Özgür Özel, “Erken seçim çağrım yok” dedi. Özel, yurttaşın erken seçim talep etmesi halinde ise “Erken seçimi en çok isteyecek kişi” olduğunu söyledi.

CHP kaynakları, “CHP neden erken seçim istemiyor?” sorusunu yanıtladı. Kurmaylar, genel seçimlerin anahtarının belediyelerde olduğunu belirtti.

Edinilen bilgiye göre CHP, 31 Mart’ta devralınan belediyelerin toplam borçları ve borçların adreslerini ve borçların nasıl yönetileceğini içeren bir rapor hazırlayacak. Rapor, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündemlerinden biri olacak.

31 Mart’ta elde edilen seçim başarısı ile nüfusun yüzde 65’inin, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 80’inin bulunduğu belediyeleri yönetme hakkı kazanan CHP, “Olası bir erken seçimde, belediyelerin hiçbir etkisi olmayacak” düşüncesiyle erken seçim talep etmeyecek. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, Mart 2019’da kazanılan belediyelerin sosyal belediyecilik uygulamaları tüm CHP’li belediyelere yaygınlaştırılacak. CHP öte yandan, belediyelerine yönelik Tasarruf Genelgesi yayımlayacak. Açlığı ve yoksulluğu azaltıcı hizmetler ile “Halkın CHP’ye güven duyması” sağlanacak. Erken seçim olması halinde CHP’nin tek başına iktidarı kazanmasının zor olduğunu değerlendiren CHP, “Belediyelerimizin hizmetleri, zamanında gerçekleştirilecek bir genel seçimde iktidarın anahtarı olacak” değerlendirmesi ile hareket edecek.