CHP'nin adayı Özmen: Eyüpsultan’da sosyal politikalar yok denecek kadar az

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı CHP’li Mithat Bülent Özmen vaatlerini anlattı. Özmen, “Tercihlerimizi ranttan yana değil, Eyüpsultanlılardan yana kullanacağız. 2029’a kadar 10 yıllık iş yapacağız. Eyüpsultan’da yaşamak bir şans olarak kabul edilecek” dedi

HABER MERKEZİ

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinin CHP’li Belediye Başkan Adayı Dr. Mithat Bülent Özmen, Eyüpsultan için vaatlerini anlattı.

20 yıldır Eyüpsultan’da yaşadığını ve bu kadim semtin hak ettiği değeri görmesi gerektiğine inandığını söyleyen Özmen, yönetime geldiklerinde Eyüpsultan’ın ekonomisinin canlanacağını, yaşayan bir ilçe olacağın, Eyüpsultanlıların yaşam kalitesinin artacağın ve refah seviyesinin yükseleceğini söyledi.

“Eyüpsultan’da sosyal politikalar yok denecek kadar az. İlçede sadece bir adet belediye kreşi var. Katılımcılık yok denebilir. Sosyal yaşam çok zayıf. Eyüpsultanlıların uygun şartlarda gidebilecekleri sosyal tesisleri, sosyal donatı alanları, spor tesisleri yok denecek kadar az” diyen Özmen şunları söyledi:

“Maneviyatıyla, tarihiyle, içinde barındırdığı kültür mozaiği ile Eyüpsultan gerçek anlamda İstanbul’un kalbi. Tarihi alanları, Haliç’e kıyısı olması, Karadeniz’e kıyısı olup aynı zamanda İstanbul’un akciğerlerine de sahip olması Eyüpsultan’ı çok farklı bir noktaya koyuyor. Eyüpsultan büyük bir potansiyele sahip olan ama adeta unutulmuş bir ilçe. Bugün Eyüpsultan yaşam kalitesi bakımından kendinden sonra kurulmuş birçok ilçeden çok daha geri kalmış durumda. Bundan sonra Eyüpsultan’da yaşamak bir şans olarak kabul edilecek. Tam da bu nedenlerden aday oldum. Bu algının da bu kaderin de değişmesi için sorumluluk almaya hazırım.

Eyüpsultan’ın kentsel dönüşüm, imar, ulaşım gibi yaşamsal sorunları var. Bu sorunların hepsini halkçı politikalar ile çözeceğiz. Yani tercihlerimizi ranttan yana değil, Eyüpsultanlılardan yana kullanarak çözeceğiz. Ama bir yandan da refah artırıcı projelerimizi uygulamaya ihtiyacımız var. Bunun için de Eyüpsultan’ı ilk kez sosyal politikalar ile tanıştıracağız. Kreşlerden, bakım merkezlerimize, öğrencilerimize eğitim – gıda destek paketlerinden sosyal tesislere uzun bir listemiz var. Son olarak da katılımcı bir Eyüpsultan görmemiz gerekiyor. Eyüpsultan’da bir ortak akıl yaratmamız ve halkı karar alma mekanizmalarına sokmamız gerekiyor.”