CHP'nin Antalya'daki kampı sona eriyor: "Herkes eteğindeki taşı döktü"

Antalya'da, Genel Başkan Özgür Özel'in de katıldığı CHP'nin iki günlük milletvekili kampı sona eriyor. Kampa ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Ali Öztunç, "Verimli bir kamp oldu. Birtakım yanlış anlaşılmalar vardı. Bunların düzeltilmesi için bir anlamda herkes eteğindeki taşı döktü" dedi.

CHP'nin Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen TBMM Grubu 28. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı bugün sona eriyor.

Kampın ilk günü olan 2 Aralık'ta açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilerini eninde sonunda iktidar yapmayı başaracaklarını vurguladı. Özel, yerel seçimlere giderken CHP'nin karşısında çok önemli engeller, bir o kadar da fırsatlar olduğuna dikkati çekti.

Belediye başkan adayları için derinlemesine anketler, çalışmalar yaptıklarına değinen Özel, "Çok sayıda turizm emekçisi için yazın iş, kışın işsizlik demek. Bununla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Bütçe görüşmelerinde bunu tartışacağız" dedi.

ÖZTUNÇ: ÇOK CİDDİ BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Bugün sona erecek kampa ilişkin milletvekilleri de değerlendirmelerde buluncu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Verimli bir kamp oldu. Birtakım yanlış anlaşılmalar vardı. Bunların düzeltilmesi için bir anlamda herkes eteğindeki taşı döktü. Keyifli ve güzel bir kamp oldu ve devam ediyor. Biz buradan güçlenerek çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"CHP’de fikir çatışmaları ve tartışmaları hep olmuştur, olacaktır da" diyen Öztunç, şunları söyledi:

"CHP’nin geleneklerinde vardır. Sonuçta hep bir olunur, yine bir olarak buradan ayrılacağız. Amacımız belli. Amacımız bir önceki seçimde aldığımız 11 büyükşehirin üzerine, 4-5-6 ve kaç belediye koyabiliyorsak, en az 15 büyükşehir belediyesini alarak yolumuza devam etmek. Onun yanında çok sayıda il ve ilçe belediyelerinde iddialıyız, çok ciddi bir çalışma gerçekleştiriyoruz."

GÜNAYDIN: 31 MART'A KADAR ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da ANKA'ya yaptığı açıklamada, toplantı ve gündeme ilişkin şunları söyledi:

“14 gün boyunca toplam her gün aşağı yukarı 10 saat bütçe üzerine arkadaşlarımız konuşma yapacaklar. Çok iyi bir hazırlık var. Türkiye’nin bütçesine hakim olmak burada sağlam eleştiriler getirmek ama bunun yanında ne kadar kötü yönetildiğini göstermek ve çözüm önerilerini ortaya koymak Meclis Grubu’nun en temel işidir. Açıkçası 1 Ocak’tan itibaren yerel seçim takvimi başladığı için siyaset TBMM’den dışarıya kayacak, zaten milletvekili arkadaşlarımız gruplar halinde yerel seçim öncesi aday saptama ve raporlama çalışmaları için sahada olacaklar. Bir grup arkadaşımız Meclis’te, bir grup arkadaşımız sahada Anadolu’nun her yerinde 31 Mart’a kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

TANRIKULU: BU SEÇİMİ MUTLAKA KAZANMAK ZORUNDAYIZ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da ANKA'ya yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Öncelikli olarak önümüzde yerel seçim süreci var. 4 ay sonra Türkiye'de yerel seçim olacak dolayısıyla milletvekillerimiz sahada olacak. Aday belirleme süreçleri var. Bu seçimi mutlaka kazanmak zorundayız. Hem elimizdeki büyükşehirleri korumak, kazandığımız illeri korumak hem de bunu büyütmek zorundayız. Bu siyasal iktidarın dengelenmesi lazım. O denge de ancak yerelle merkezi hükümet arasındaki seçimle oluşacak dengeyle olabilir. Eğer yerel seçimlerle bir denge yaratamazsak 31 Mart'tan sonra çok daha zor bir süreç bütün Türkiye'yi ve partimizi bekliyor. Bütün milletvekillerimizde bunun farkında."