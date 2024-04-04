CHP'nin Beykoz için itirazı kabul edildi: Alaattin Köseler mazbata alacak

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, YSK'ye yaptığı itirazların kabul edildiğini bildirerek, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Beykoz'da yeniden sayım kararını kaldırdı.

CHP, Beykoz'da sandık sonuç tutanaklarına yapılan itiraz üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı yeniden sayım kararını YSK'ye taşıdı.

YSK, CHP'nin itirazını kabul ederek, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı.

YSK'nin, İstanbul İl Seçim Kurulunun yeniden sayım kararını kaldırmasının ardından itiraz süreçleri sona erdi. Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.

Seçimi kazanan CHP'li Alaattin Köseler, mazbatayı alacak.

ÖZGÜR ÇELİK: MAZBATANIN ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, karara ilişkin, "YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı" dedi.

Çelik, şöyle devam etti: "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin Beykoz Belediyesi."

"Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor" bilgisini veren Çelik, "Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!" ifadelerini kullandı.

YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı.



Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld



Gaziosmanpaşa’da sayım devam… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 4, 2024

NE OLMUŞTU?

Beykoz İlçe Seçim Kurulu, AKP'nin yeniden sayıma ilişkin itirazını reddetmiş, buna yapılan itirazı İstanbul İl Seçim Kurulu görüşmüştü.

İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun ret kararını kaldırarak oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı.

Bunun üzerine bu kez CHP, yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararına itiraz etmişti.

Beykoz'da CHP'nin adayı Alaattin Köseler, seçimi yüzde 45.87 oy oranıyla kazanmıştı. AKP'nin adayı Murat Aydın ise 44.91 oy oranıyla ikinci olmuştu.