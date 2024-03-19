CHP'nin Eyüpsultan adayı Özmen: Değişim isteyenler anketlerde önde gidiyor

CHP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Adayı Dr. Mithat Bülent Özmen, “Eyüpsultan’a rant değil hak temelli bir yönetim geliyor. Anketler vatandaşımızın mevcut belediye yönetimini değiştirme isteğini açıkça ortaya koyuyor. Değişim isteyenler kazanacak adayda birleşirse Eyüpsultan hak ettiği refaha kavuşacak” dedi.

HABER MERKEZİ

Eyüpsultan’ın CHP’li Belediye Başkanı Adayı adayı Dr. Mithat Bülent Özmen, Eyüpsultan’ın kaderini değiştirmek için geri sayıma başladıklarını belirtti.

“Eyüpsultanlıların hak ettikleri yaşam kalitesine ulaşabilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2029’a dek Eyüpsultan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğuna hep birlikte şahit olacağız” diyen Dr. Özmen, anketlerde Eyüpsultan’da değişim talebinin ne kadar yüksek olduğunu açıkça gördüklerini ifade etti. Mevcut yönetimin Eyüpsultanlıyı hak ettiği gibi yaşatamadığını herkesin bildiğini söyleyen Özmen, “Değişim isteyenler anketlerde önde gidiyor. Mevcut yönetime karşı muhalif sesler çok yüksek. Sosyal belediyecilik isteyen Eyüpsultanlılar oylarını konsolide ederek kazanacak adayı desteklediğinde ilçelerini rant değil hak temelli bir yönetime kavuşturacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un kadim ilçelerinden biri olan Eyüpsultan’ın sosyal politikalarının yok denecek düzeyde olmasının utanç vesilesi olduğunu ifade eden Özmen, “Eyüpsultan artık bu gidişe ‘dur’ diyor. Yepyeni bir bakış açısını hak ediyor, sosyal belediyecilik anlayışıyla eşit ve huzurlu birer yurttaş olmak istiyor. Bunun için de 31 Mart’ta sandığa gittiğinde Mithat Bülent Özmen diyerek uzun yıllardır süren bu rant temelli belediyeciliğe bir son verecek” dedi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIZ

Kreşleri, gündüz bakım evleri, parkları, sosyal alanları, müzeleri, kültür-sanat merkezleri ve festivalleriyle yaşayan bir Eyüpsultan için kolları sıvadıklarını söyleyen Dr. Özmen “Amacımız Eyüpsultanlının eğlenmek için, dinlenmek için başka ilçelere gitmediği, Eyüpsultan’da bunları yaşayabildiği bir ortam yaratmak. Ulaşım ve trafik sorunu ise önümüzde engel olmayacak. 15 bin araçlık otopark ile Eyüpsultan’a gitmek düşündürmeyecek” dedi.

Eyüpsultan sınırları içinde de yaşam sıkıntısı çeken, var olan belediyenin ihmal ettiği yurttaşlar için sadece barınma beslenme değil, istihdamı da içine alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına entegre olacak bir çalışma izleyeceklerini dile getiren Dr. Özmen; “Göreve geldiğimizde sorunların çözümü için tek başımıza hareket etmek yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile daha koordineli ve sistemli bir şekilde hizmet vereceğiz. Gücümüze güç katacağız” diye konuştu.

BELEDİYE EKİPLERİNİN GELİRLERİNİ VE HAKLARINI İYİLEŞTİRECEĞİZ

Enflasyon karşısında alınan maaşların gün be gün değerinin azaldığının farkındalığıyla belediye çalışanlarını da unutmayacaklarının altını çizen Dr. Özmen: “Göreve geldiğim 1 Nisan sabahı ilk işim işçi ve memur temsilcileriyle bir araya gelmek ve arkadaşlarımızın ücretlerini iyileştirmek için görüşmek olacak. Birlikte büyüyüp gelişeceğiz.”