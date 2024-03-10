‘CHP'nin İstanbul anketi’ iddiası: Fark 4 puanın üzerinde

CHP Genel Merkezi tarafından yapıldığı iddia edilen anketin sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu, AKP’li Murat Kurum’u yaklaşık 5 puan geride bırakarak İBB Başkanlığı seçimlerini kazanıyor.

Gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Merkezi’nce yapıldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin anketi paylaştı.

Bu ankete göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019’daki seçimlere göre yaklaşık 9 puan kaybetse de en yakın rakibi AKP’li Murat Kurum’un 5 puan önünde seçimi kazanıyor.

CHP’nin yaptırdığı iddia edilen anketin sonuçları şöyle:

CHP adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 45,1

Cumhur İttifakı (AKP-MHP) adayı Murat Kurum: Yüzde 40,4

DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni: Yüzde 3,9

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 3,9

YRP adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 2,7

Saadet Partisi adayı Birol Aydın: Yüzde 0,5

Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2,3

Diğer: 1,3