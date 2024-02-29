CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay projelerini anlattı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Cemil Tugay, göreve gelmesi durumunda yapacağı projeleri madde madde açıkladı. Tugay, ilk 6 ay içinde acil müdahaleler yapacaklarını vurguladı.

Halil ERTUNÇ

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Cemil Tugay, 5 yıllık “kent vizyonu ve projelerini” İzmirlilerle paylaştı. Tepekule Kongre Merkezi’nde “İzmir Geleceğe Doğru” başlığıyla gerçekleşen proje lansmanına Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Ednan Arslan katıldı.

Tugay sunumunun başında yeni nesil belediyecilik vurgusu yaptı. Tugay, “Bu anlayışla ilk yapacağım şey belediyeyi yeniden organize etmek olacak. Kararları alırken bize yol gösterecek, verileri toplayacak, bize doğru zamanda veri verecek İzmir Planlama Ajansı’na ihtiyaç var. İzmir’de var ancak biz daha geniş kapsamlı çalışan bir İzmir Planlama Ajansı’nı kuracağız” dedi.

İlk 6 ayda acil müdahaleler yapacaklarını vurgulayan Tugay, “İlk 6 ay bizim için çok önemli ve hızlı çözülmesi gereken konulara temas edeceğimiz günler olacak. Bu sürede indirimli su tarifeleri belirleyeceğiz. Ne olursa olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi özverili olacak. Aynı şekilde ulaşım hizmetlerine de müdahale edeceğiz. İlaçlama hiçbir dönemde aksatılmaması gereken bir şey. İlaçlama konusunda çalışmalarımız olacak. Taşkınlar nedeniyle su baskınları oluyor ve şehirde hiçbir yeri su basmasını istemiyoruz. Analiz ettikten sonra hepsine müdahale edeceğiz. Tüketim kooperatifleri de kuracağız. Belediyeler iştiraklerini kooperatiflere ortak ederek destek sunacak. Dezavantajlı mahallelerde bulunan okulların kantinlerinin işletmelerini talep edeceğiz ve orayı bizler işleteceğiz ve çocuklar aç kalmayacak. Öğrencilere aylık abonman kartı vereceğiz” dedi.

“İZMİR’İ KENDİNE YETEN BÖLGELER OLARAK PLANLAYACAĞIZ”

Tugay, ilk 180 günden sonra gerçekleştireceği projelerini anlatırken planlamanın en önemli başlıklardan biri olduğu belirtti. Tugay, “İzmir’in 2050 yılına kadar olan sürecinin planlanması gerekiyor. İzmir’in tüm alanlarının 1/25000’lik planları yapılacak. 5 yıl içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi 25 bin sosyal konut yapacak. Kentimizin doğayla ilişkini bozmayacağız. Kırsal Planlama Daire Başkanlığı da kuracağız ve kırsal bölgeleri olması gerektiği gibi planlayacağız. Su, gıda ve enerji krizi gibi krizlerle karşılaşma riskimiz var. Kentimiz bu krizlerde ayakta kalmak ve yaşamımızı sürdürebilmeliyiz. Kendine yeten havzalar, hem normal hayatta hem kriz süreçlerinde olması gereken alanlar. İzmir’i kendine yeten bölgeler olarak planlayacağız” diye konuştu.

İzmir’in en tehlikeli sorununun deprem riski olduğuna dikkat çeken Tugay, “Deprem durumunda neler yaşayabileceğimizi, kendimizi o ortamdan nasıl kurtarabileceğimizi hesaplamış olmalı ve gereken hazırlığı yapmalıyız. Şehrimizin ihtiyacı olan planlama deprem master planı. Belediye olarak bu planı yapmak zorundayız ve kentsel dönüşümü riskli olduğunu saptadığımız bütün binalarda yapacağız. Bu konu hayati önem taşıyor. Belediyemizin bir hizmet binasına ihtiyacı var. Herkes onay verirse Konak’ta eski yerinde mimari olarak daha güzel bir hizmet binası yapacağız” ifadelerini kullandı.

"İZMİR SUSUZ KALMAYACAK"

Tugay şunları söyledi: “İzmir’de trafik sorunu her geçen gün artıyor. Akıllı kavşaklarla trafik sorununu yüzde 10 azaltabiliriz. Sıkışan yollar belli ve her şeyin önüne bunu koyarak çalışacağız. İzmir’in geneli için bir ulaşım master planına ihtiyaç var. İZBAN seferlerinin sıklaştırılma sorununu çözeceğiz. Şehir Hastanesi’ne ulaşımla ilgili bir teleferik projesi var birde monoray projesi yapacağız. Yapılırsa Türkiye’nin ilk monorayı olacak. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin görev sürecimizi bitirmeden 5'inci fazını da yapacağız. Böylece koku sorunu da ortadan kalmış olacak. Yağmur suyu ayrıştırma projeleri devam edecek. Kültürpark’a beton dökülmeyeceğinin sözünü veriyorum. İzmir’in 2050 yılında susuz kalmaması için hazırlanıyoruz. Yer altı sularının haritalandırılması lazım. Yapacağımız sondajlarla buraların kalitesini ve seviyesini takip edeceğiz. İzmir’in susuzluk yaşamayacağını şimdiden söyleyebilirim.”