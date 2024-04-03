CHP'nin kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda yeniden seçim yapılacak
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararlaştırıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un hakime küfür ederek saldırdığı görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararlaştırıldı.
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline karar verdi.
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesini kararlaştırdı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.
BAKİ ERSOY'UN KÜFÜRLERİ KAMERADA
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un hakime küfür ederek saldırdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın paylaştığı videoda, Ersoy'un "Belanı s..rim" dediği duyuluyor. Salıcı, videoyu “Sansürsüz paylaşıyorum ki herkes görsün bu edepsizleri… MHP Milletvekili, hakime küfrediyor. Yıllar sonra kazandığımız Kayseri Pınarbaşı’nda seçim iptal ediliyor” notuyla paylaştı.