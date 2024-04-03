CHP'nin kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda yeniden seçim yapılacak

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararlaştırıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un hakime küfür ederek saldırdığı görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Güncel 03.04.2024 22:08 Giriş: 03.04.2024 22:08

Güncelleme: 03.04.2024 22:17 Kaynak: Haber Merkezi

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