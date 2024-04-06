CHP'nin kazandığı Kütahya'da geçersiz oyların tamamı yeniden sayılacak

CHP adayı Eyüp Kahveci'nin yüzde 29,25 oranla kazandığı Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılmasını isteyen MHP'nin tüm geçersiz oyların yeniden sayılması talebi İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. 549 sandıktaki tüm geçersiz oyların sayımına bugün saat 14.00’da başlayacağı belirtildi. Yaşananlara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, "MHP, AKP ve İyi parti temsilcisi birlikte hareket ederek yanlarına da bir memur üyeyi çekerek bu kararı aldılar" dedi.

Yerel seçimin ardından siyasi partilerin oy sayımına ilişkin yaptığı itirazlar sürüyor.

Kütahya Belediye Başkanlığı seçiminde MHP seçimin iptali veya tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik talepte bulundu. AKP ise 125 sandıkta geçersiz oyların sayılmasını istedi.

MHP'NİN TALEBİNE 'RET', AKP'NİN TALEBİNE 'KABUL'

İlçe Seçim Kurulu ise MHP’nin seçimin iptali talebini reddetti. AKP'nin 125 sandıkta geçersiz oyların sayımı itirazını kabul etti.

Ardından İl Seçim Kurulu MHP’nin taleplerini dikkate alarak 549 sandıktaki tüm geçersiz oyların sayımına kabul kararını verdi. Sayımın bugün saat 14.00'da başlayacağı belirtildi.

CHP'DEN TEPKİ: "HALKIMIZIN İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, İlçe Seçim Kurulu'nun kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "MHP, AKP ve İyi parti temsilcisi birlikte hareket ederek yanlarına da bir memur üyeyi çekerek bu kararı aldılar. Bizim yasal hakkımızı engellemeye çalışıyorlar. Tüm yasal haklarımızı kullanarak halkımızın iradesine sahip çıkıyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Kütahya Merkezde 602 oy farkıyla Belediye Başkanlığı seçimini kazandık.

MHP seçimin iptali ya da tüm sandıkların yeniden sayılması için itiraz etti. İtiraz İlçe ve İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

AKP 125 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayımı için itiraz etti. İlçe seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Bizim bu karara itirazımız reddedilerek Kütahya İl Seçim Kurulu tarafından MHP’nin itirazını dikkate alarak tüm geçersiz oyların sayımı yönünde karar verildi.

İl Seçim Kurulu kararına karşı Kütahya İl Başkanlığımız tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Kütahya İl Seçim Kurulu karar için bizi üç gün beklettikten sonra dün saat 19.30’da tüm geçersiz oyların sayımı kararını açıkladı ve ilçe seçim kuruluna uygulama için gönderdi. Gece saat 00.30 gibi İlçe Seçim Kurulu bugün saat14’te geçersiz oyların sayımına başlama kararı verdi.

Biz İl Seçim Kurulu kararına karşı YSK’ya başvurumuzu yaptık fakat YSK bugün saat 14’te toplanacakmış. Yani YSK toplandığında oylar sayıma başlanmış olacak ve durmayacak."

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Kütahya'daki 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,25 oranla 40 bin 712 oyla birinci, MHP adayı Alim Işık 29,25 oranla 40 bin 110 oy ile ikinci ve AKP’nin adayı Kamil Saraçoğlu da yüzde 27,71 oranla 37 bin 992 oyla üçüncü olmuştu.