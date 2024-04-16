CHP'nin kazandığı Torbalı Belediyesi'nde 19 müdürlüğe atama
Yerel seçimde CHP'nin kazandığı İzmir'in Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 29 müdürlüğün 19'una atama yaptı. Yeni atanan müdürlerin yarısının 40 yaş altında olması dikkat çekti.
Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, belediyedeki birim ve müdürlüklerde değişikliklere gitti. Belediye bünyesindeki 29 müdürlüğün 19’una yeni isim atadı.
Yerel seçimde yüzde 45,75 oy oranı ile İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı seçilen Övünç Demir, belediyedeki birim ve müdürlüklerde değişikliklere gitti.
Belediye bünyesindeki 29 müdürlüğün 19’una yeni isimler atayan Demir, belediye yönetiminde de kendi ekibini kurarak; değişime belediye birimlerinden başladı.
Öte yandan başkan yardımcılıklarına ise Zümer Timur Mert, Kadir Gözütok ve Uğur Özbent atandı. Başkan Demir, atamaların Torbalı’ya hayırlı olmasını diledi.
DEMİR’DEN LİYAKAT VE GENÇLİK VURGUSU
Atamalarla ilgili açıklama yapan Başkan Demir, "Mazbatamızı aldığımız günden bu yana mesai kavramı gözetmeden yoğun bir tempo ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Liyakat, eğitim ve deneyimleri ön planda tutarak 29 müdürlüğümüzün atamalarını tamamladık. Bunların çoğunluğunda değişikliklere gidildi. Ataması yapılan müdürlerimizin yarısının yaşı 40’ın altında. ‘Yolumuz uzun, gençliğimiz var’ diyerek çıktığımız bu yolda, ilçemize kalıcı ve çözüm odaklı projelerle hizmet verecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar bu müdürlüklerde görev yapan ve Torbalı’ya hizmet eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni görev alan müdürlerimize de başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
ATANAN MÜDÜRLERİN TAM LİSTESİ
- Tarımsal Hizmet Müdürü - Ali Can
- Yapı ve Kontrol Müdürü - Bahar Karabaş
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürü – Beste Özel
- Veteriner İşleri Müdürlü – Canan Şahin
- Arşiv Müdürü – Cem Türk
- Afet İşleri Müdürü – Çağlar Albayrak
- İmar ve Şehircilik Müdürü – Çiçek Gültekin Elbir
- Zabıta Müdürü – Ertan Üzümcü
- Yazı İşleri Müdürü – Fırat Kaya
- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü – Gökben Yılmaz
- Fen İşleri Müdürü İlker Özyıldız
- Özel Kalem Müdürü – Kadir Gözütok
- Temizlik İşleri Müdürü – Kemal Sevinçli
- Sağlık Hizmetleri Müdürü – Kerim Alten
- Bilgi İşlem Müdürü – Metin Gürbüz
- Strateji Geliştirme İşleri Müdürü – Muazzez Bağcı
- Sosyal Yardım İşeri Müdürü – Nail Memiş
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü – Nuran Memiş
- Mali Hizmetler Müdürü – Orhan Sevinç
- Park ve Bahçeler Müdürü - Remzi İmre
- Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü – Serkan Tekin
- Halkla İlişkiler Müdürü – Sıdıka Aksu
- Hukuk İşleri Müdürü – Umut Akıncı
- Ruhsat ve Denetim Müdürü - Volkan Coşkuner
- Destek Hizmetleri Müdürü – Yiğithan Ekici
- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü – Gökben Yılmaz
- Emlak ve İstimlak Müdürü – Sinan Kesici
- İşletme ve İştirakler Müdürü – Ahmet Hakan Gönenç
- Ulaşım Hizmetleri Müdürü – Kadir Gözütok