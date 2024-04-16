CHP'nin kazandığı Torbalı Belediyesi'nde 19 müdürlüğe atama

Yerel seçimde CHP'nin kazandığı İzmir'in Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 29 müdürlüğün 19'una atama yaptı. Yeni atanan müdürlerin yarısının 40 yaş altında olması dikkat çekti.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, belediyedeki birim ve müdürlüklerde değişikliklere gitti. Belediye bünyesindeki 29 müdürlüğün 19’una yeni isim atadı.

Yerel seçimde yüzde 45,75 oy oranı ile İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı seçilen Övünç Demir, belediyedeki birim ve müdürlüklerde değişikliklere gitti.

Belediye bünyesindeki 29 müdürlüğün 19’una yeni isimler atayan Demir, belediye yönetiminde de kendi ekibini kurarak; değişime belediye birimlerinden başladı.

Öte yandan başkan yardımcılıklarına ise Zümer Timur Mert, Kadir Gözütok ve Uğur Özbent atandı. Başkan Demir, atamaların Torbalı’ya hayırlı olmasını diledi.

DEMİR’DEN LİYAKAT VE GENÇLİK VURGUSU

Atamalarla ilgili açıklama yapan Başkan Demir, "Mazbatamızı aldığımız günden bu yana mesai kavramı gözetmeden yoğun bir tempo ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Liyakat, eğitim ve deneyimleri ön planda tutarak 29 müdürlüğümüzün atamalarını tamamladık. Bunların çoğunluğunda değişikliklere gidildi. Ataması yapılan müdürlerimizin yarısının yaşı 40’ın altında. ‘Yolumuz uzun, gençliğimiz var’ diyerek çıktığımız bu yolda, ilçemize kalıcı ve çözüm odaklı projelerle hizmet verecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar bu müdürlüklerde görev yapan ve Torbalı’ya hizmet eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni görev alan müdürlerimize de başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ATANAN MÜDÜRLERİN TAM LİSTESİ