CHP'nin kazandığı Ürgüp'te seçimlerin yenilenmesi kararı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Ali Ertuğrul Bul'un seçimleri kazanması sonrası MHP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu, seçimin iptal edilmesine karar verdi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP'li aday Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oyla seçimi önde bitirdi.

MHP adayı Mustafa Öz ise, 5 bin 134 oy alarak 2'nci sırada yer aldı. Bunun üzerine MHP'li yetkililer, il seçim kuruluna itirazda bulundu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İl Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin, 2 Haziran'da tekrarlanacağı öğrenildi.

İl Seçim Kurulu tarafından alınan kararda, şu ifadelere yer verildi:

Oy kullanılan okulların çeşitli yerlerinde sandık başkanı, sandık kurul üyeleri olmadan oy torbalarının mühürleri kırılarak açıldığının itiraz dilekçesinin ekinde sunulan USB bellekteki video görüntülerinden anlaşıldığından, oy pusulalarının tasniflenerek konulduğu torbaların bekletildiği, seçim kurulu odasının kapısının kilitsiz bir şekilde açık bırakıldığı, gerekli güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınmadığının itiraz dilekçesinin ekinde sunulan video görüntüleri içerdiği anlaşıldığından, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 95 maddelerine aykırı olduğu anlaşılmakta ve söz konusu ilçede oy farkının azlığı dikkate alındığından seçim sonuçlarının tam ve doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla itirazın bu yönleriyle kabulüne karar verilmesi gerektiği anlaşılarak karar verilmiştir."

Ali Ertuğrul Bul, kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bul şunları söyledi:

"Sevgili Ürgüplü hemşehrilerim, Az önce Nevşehir İl Seçim Kurulu kararı elimize ulaştı. Ürgüp İlçe Belediye Başkanlığı, Ürgüp İlçe Belediye Meclis üyeliği, İl Genel Meclisi üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesine,

Yeni seçimin 02.06.2024 tarihinde, yapılmasına karar verildiği bildiriliyor.

İlçe Seçim Kurulu’nca ilk gece tekrar sayılan ve tutanak altına alınan bir adet sandık bu karara gerekçe gösterilmiş. Kararı partimiz derhal Yüksek Seçim Kurulu’na taşıyacaktır.

YSK’dan da seçimin yenilenmesi kararı çıkar ve seçim yenilenirse de, 2019 yılı İstanbul belediye seçimlerinde tekrarlanan seçimin bir benzerini tüm Ürgüplüler olarak gerçekleştirir ve farkı itiraz edilmeyecek şekilde büyütürüz diye düşünüyorum.

Sizlere ve Ürgüp’ün parlak geleceğine inanıyorum. Yine, yeniden Ürgüp”