CHP'nin Ordu adayı için Cemal Enginyurt iddiası: Adaylığa yeşil ışık yaktı

CHP'de yerel seçimler için Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un ismi gündeme geldi. Adaylığa yeşil ışık yakan Enginyurt, "Öyle bir imkan doğarsa, fırsat doğarsa, Ordulu da layık görürse aday olurum. Olmayı da isterim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Mansur Yavaş'ın adaylığının duyurulduğu CHP'de, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için sürpriz bir isim gündeme geldi.

halktv.com.tr'den Fırat Fıstık'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’u aday göstermeyi planladığı iddia edildi.

Eylül ayı başında danışmanlar üzerinden bir görüşme gerçekleştirildiği, Enginyurt’un adaylığı konusunda mutabakata varıldığı öne sürüldü.

ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

Konuyla ilgili Halk TV’ye konuşan Enginyurt, Kılıçdaroğlu ile doğrudan bir görüşme olmadığını söyledi ama adaylığa yeşil ışık yaktı.

“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı isterim” diyen Enginyurt, "Orduluyuz biz. Ordu’ya hizmet etmek isteriz. Öyle bir imkan doğarsa, fırsat doğarsa, Ordulu da layık görürse aday olurum. Olmayı da isterim" ifadelerini kullandı.

Enginyurt, sürece ve CHP’nin kongre takvimine vurgu yaparak “Ama biliyorsunuz, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongreleri var” dedi.