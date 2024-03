CHP'nin seçim sistemi test edildi, anketler ele alındı

2019’da İYİ Parti’ye bırakılan yedi kent dışında tüm seçim çevrelerinde sandık görevlilerini YSK’ye bildiren CHP, 13 Mart akşamı test edilen seçim sisteminin sorunsuz çalıştığını bildirdi. Parti kurmayları, “Türkiye ittifakı” söyleminin sahada karşılık bulduğunu kaydederek, “Her partinin seçmeninden oy olacağız. Balıkesir, Bursa ve Manisa’da iddialıyız. Malatya’da sürpriz olacağını düşünüyoruz” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Lideri Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde kurmayları ile bir araya geldi. Sahada olan MYK üyelerinin online katıldığı toplantıda miting programı, sahadan gelen talepler ve anketler ele alındı. Toplantıda öte yandan kamuoyuna, “Para sayma görüntüleri” olarak yansıyan görüntülere yönelik tartışmalar da değerlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in A Takımı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala, “Kampanya” gündemiyle toplandı. Toplantıda, sandık güvenliği çalışmaları da masaya yatırıldı.

SİSTEM ÇALIŞTIRILDI

2019’da İYİ Parti ile ittifak yapılan yedi kent dışındaki tüm seçim çevrelerinde sandıklarda görev alacak isimlerin YSK’ye bildirildiği öğrenildi. CHP’li kurmaylar, her sandık için müşahit, okul sorumlusu ve kat sorumlusu ayarlandığını da ifade etti. CHP’nin seçim sisteminin de 13 Mart akşamı bir saat boyunca test edildiği aktarıldı. Sistemin, herhangi bir sorun olmadan işlediği belirtildi.

TÜRKİYE İTTİFAKI SÖYLEMİ

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, seçim kampanyasının seçmende yarattığı etki de konuşuldu. CHP Lider Özel’in, “Türkiye ittifakı” söylemenin sahada karşılık bulduğunu kaydeden parti kurmayları, “Kritik” olarak değerlendirdikleri seçim çevrelerinden gelen anketleri de inceledi. Her partinin seçmeninden oy alabileceklerini ifade eden CHP kaynakları, “Balıkesir, Bursa, Manisa, Kırıkkale gibi yerlerde iddialıyız. Malatya’da sürpriz olacağını düşünüyoruz” dedi.

ANKARA’DA ANKET YOK

Mansur Yavaş’ın yarışı açık ara önde götürdüğü Ankara’da ise CHP’nin yeni bir anket daha yaptırmayacağı öne sürüldü. Parti yetkilileri, “Ankara’yı rekor oyla bir kez daha alacağız” değerlendirmesinde bulundu.

İMAMOĞLU OYLARI BİRLEŞTİRECEK

DEM Parti’nin İstanbul’da aday çıkartmasının etkisine yönelik değerlendirmelerde de bulunan CHP yetkilileri, şu ifadeleri kullandı:

“Aday çıkartmak her partinin demokratik hakkıdır ve biz de buna saygı duyarız. DEM Parti de kendi adayını çıkarttı. Diğer partilere nasıl saygı duyuyorsak, DEM Parti’ye de öyle saygı duyuyoruz. Ancak biz sadece DEM seçmeninin değil, AKP, MHP ve diğer tüm partilerin seçmenlerinin de oyunu alabileceğimizi düşünüyoruz. Ekrem Başkan’ın da bu açıdan seçmenleri sandıkta birleştireceğine inanıyoruz. Her parti zaten kendi oyunu alsa, seçim yapmanın bir anlamı olmazdı. CHP’nin adayları her partiden oy alma potansiyeline sahip adaylar.”

BAKANLAR HEZİMETİ ENGELLEYEMEYECEK

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Yücel, para sayma görüntüleriyle ilgili bir inceleme başlatılıp başlatılmadığı yönündeki soruya, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu gerekli açıklamayı yaptı. Bu tip çamur atmak amaçlı provokatif eylemler her seçim dönemi oluyor. Buradan medet umanların avuçlarını yalayacaklarını söyleyebilirim” yanıtını verdi. Bakanların İstanbul’da sahada AKP için oy istemesiyle ilgili de konuşan Yücel, “Bu durum, AKP’nin yaşadığı çaresizliği gösteriyor. Bürokrasi güçlendirdiğini iddia eden AKP, bakanları sahaya çıkartıp seçim çalışması yaptırıyor. Bu hem siyasete ne kadar samimiyetsiz baktıklarını hem de kamunun kaynaklarını kendi siyasi gelecekleri için ne kadar şuursuzca kullandıklarını gösteriyor” ifadelerini kullandı. CHP'li Yücel, seçmenlerin sandık güvenliği konusunda endişe etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "STK'ler de barolar da biz de sandık güvenliği için gerekli çalışmaları yazıyoruz" diye konuştu.