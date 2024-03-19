CHP'nin Şişli adayı Şahan: Bu inşaat İstanbul’a ihanettir

CHP Şişli Belediye Başkanı Adayı Şahan, rezerv yapı ilan edilen 24 bin metre karelik alanda başlayan inşaatın önünde basın toplantısı düzenledi. Şahan “Bu duyduğunuz inşaatın sesleri, ihanetin sesleridir” diyerek sürecin takipçisi olduklarını söyledi, İstanbulluları 31 Mart seçimlerinde kentlerine sahip çıkmaya çağırdı.

Bilge Su YILDIRIM

CHP Şişli Belediye Başkanı Adayı Resul Emrah Şahan, “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak nitelediği, Şişli Merkez Mahallesi’nde rezerv yapı ilan edilen alanda başlayan projeye ilişkin basın toplantısı düzenledi. Şahan “Bu duyduğunuz inşaatın sesleri, Kanal İstanbul’un öncü sesleridir, ihanetin sesleridir” dedi.

Şehir plancısı olan CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Şahan, tam 24 bin metre karelik alanın 2021 yılında deprem yasaları kullanılarak rezerv yapı alanı ilan edildiğini kaydetti.

Şahan, “Bakın, bu belgenin altındaki imzaya dikkatinizi çekmek istiyorum, bu imza Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı, dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum” dedi. Deprem yasalarının kenti olası bir depreme karşı daha güvenli ve yaşanılabilir kılmaya yönelik yasalar olduğunun altını çizen Şahan, ilgili bölgeyi rezerv yapı alanı ilan edebilmek için bu yasaların suiistimal edildiğini söyledi. Şahan, “Murat Kurum’a tek sorum var: “Şişli ve İstanbul’un hangi deprem yarasına çözüm üretiyorlar?” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’UN KALBİNE SAPLANAN BİR HANÇER

Sonraki süreçte Şişli Belediyesi ve yurttaşların sürdürdüğü hukuki mücadeleyle bölgenin rezerv yapı alanı statüsünün mahkeme kararıyla bozulduğunu söyleyen Şahan, aynı alanın 2022 yılında yine dönemin Bakanı Murat Kurum imzasıyla mahkeme kararına rağmen rezerv yapı alanı ilan edildiğini kaydetti. Rezerv yapı alanı ilan edilerek yapılmak istenen projenin 270 bin metreyi kapsayacağını ifade eden Şahan, “Bu, İstanbul’un kalbine saplanacak 270 bin metre karelik bir hançerdir” dedi.

Şahan, ilgili projenin trafik problemlerinden nüfus sorununa kadar yalnızca Şişli’yi değil tüm İstanbul’u etkileyeceğini söyleyerek yurttaşlara seslendi: “Şişli’de kişi başına düşen yeşil alan 1 metrekarenin altında. Şişli’nin yeni gökdelenlerle, rezidanslara, AVM’lere ihtiyacı yok. Şişli’nin kamusal alana, kreşlere, kent lokantalarına, spor alanlarına, parklara ihtiyacı var. Bir tarafta rant, diğer tarafta halk... Birinde talan, diğerinde plan, birinde zulüm diğerinde bilim… Ama en önemlisi, bir tarafta Murat Kurum, diğer tarafta Ekrem İmamoğlu” dedi.

Şahan “Bu alanın siyasi savunuculuğunu ve takibini en üst yerden yapacağız. Hem Şişli Belediyesi’ni hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yeniden kazandıktan sonra da devam edeceğiz” diyerek ilgili alanı kamuya kazandıracaklarını söyledi.

ŞİŞLİ’DEKİ REZERV YAPI ALANINA İLİŞKİN SÜREÇ

Şişli Belediyesi’nin tam karşısında 10619 ada 3 parselde bulunan 2,4 hektarlık alan 21 Kasım 2014 tarihinde riskli yapı ilan edilmiş, 5 Mayıs 2015 tarihinde arazinin imar planı değiştirilmişti. 11. İdare Mahkemesi’nin 21 Haziran 2017 tarihinde “Riskli Bina İlanı” işlemini iptal etmesinin ardından 12 Aralık 2018’de araziye “İksa Ruhsatı” verildi. 13 Ocak 2021’de “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilen araziyi, 24 Nisan 2022 tarihinde 8. İdare Mahkemesi iptal etti. 8 Ağustos 2022’de 2. kez “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilen bölge için, Şişli Belediyesi dava açtı. Dava 3. İdare Mahkemesi’nde görüldü. 3 Mart 2023’te 3. İdare Mahkemesi’nin “Yürütmeyi durdurma” kararının ardından, 31 Ekim 2023’te davanın reddi kararı verildi. Temyiz istemiyle davacılar tarafından İstinaf Mahkemesi’ne başvuruldu. Süreç sürerken araziye 1 Şubat 2024 tarihinde yeniden “ruhsat” verildi.