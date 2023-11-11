CHP'nin yeni MYK üyeleri hakkında detaylar neler?

CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın ardından bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde belirlenen yeni MYK üyeleri belli oldu. İşte yeni üyelere ilişkin kısa özgeçmiş...

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan değişikliğinin yaşandığı 38. Olağan Kurultayı'nın ardından ilk Parti meclisi (PM) toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçem CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıkladı.

Peki yeni MYK'de yer alan isimler kimler?

CHP'nin 24 kişilik MYK'sinde yer alan isimlere ilişkin detaylar şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

ODTÜ İktisat, Duke Üniversitesi yüksek lisans ve doktora, Bilkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi. 2014 yılında CHP Parti Meclisi üyesi seçildi. Haziran 2015 – Mayıs 2023 yılları arasında milletvekili. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanvekili, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Sosyal Şartı Alt Komitesi Başkanı, Sosyal Sorunlar, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Adalet Bakanlığı: Gökçe Gökçen

Galatasaray Üniversitesi Hukuk, Bilgi Üniversitesinde yüksek lisans. Marmara Üniversitesi’nde doktora. 2015 yılında sosyal demokrat partilerin gençlik kollarının Avrupa çatı örgütünde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Parti Meclisi üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Aylin Nazlıaka

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. 2011 ve 2015 seçimlerinde milletvekili seçildi. Parti Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. 2020 yılından bu yana Kadın Kolları Başkanı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Gamze Taşcıer

Eczacı. 2018 yılından bu yana milletvekili.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı : Gülşah Deniz Atalar

Ankara Üniversitesi Hukuk. Adli Bilişim, İnovasyon, Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi ve Yapay Zeka konularında uzman. Ankara Barosu Bilişim, TEkonolji ve Hukuk Kurulu Başkan Yardımcısı. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi.

Dışişleri Bakanlığı: İlhan Uzgel

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Bölüm Başkanlığı yaptı. Barış Bildirisine imza attığı gerekçesiyle ihraç edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Deniz Yavuzyılmaz

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği. Enerji sektöründe bir firmanın yöneticiliğini üstlendi. Zonguldak Parti Okulu’nda görev yaptı. Haziran 2018’den bu yana milletvekili. KİT Komisyonunda görev yaptı. Çalışmaları ses getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Sevgi Kılıç

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk. Beykoz Gençlik Kolları’nda siyasi hayatına başladı. İlçe Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Parti Meclisinde ikinci dönemi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yalçın Karatepe

Ankara Üniversitesi Mülkiye İktisat mezunu. New Orleans Üni’de doktora. Mülkiye’de 3 yıl dekanlık yaptı (2012-2015)

İçişleri Bakanlığı: Murat Bakan

9 Eylül Üniversitesi Hukuk. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği görevinde bulundu. 2015 yılından bu yana milletvekili.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Koza Yardımcı

Adana doğumlu. Yerel medya sahibi.

Milli Eğitim Bakanlığı: Suat Özçağdaş

ODTÜ Psikoloji. SHP Gençlik Kolları Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. Kızılay Derneği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi büyük çaplı sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı. Üsküdar İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.

Milli Savunma Bakanlığı: Yankı Bağcıoğlu

Emekli tümamiral. Deniz Harp Okulu mezunu. Askeri Casusluk davasından haksız yere 3 yıl hapis yattı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve Harekat Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Sağlık Bakanlığı: Zeliha Aksaz Şahbaz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında yöneticilik görevlerini üstlendi. Anne ve bebek sağlığı ile ilgili çok sayıda çalışma ve makalesi bulunuyor. 2014 yılında Kütahya İl Başkanı seçildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Pınar Uzun

Yıldız Teknik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Kadıköy Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 3’üncü dönem Parti Meclisi üyesi. Dezavantajlı çocuklar adına gönüllü çalışmalar yürüttü.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Erhan Adem

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu. Niğde’de Merkez ilçe yöneticiliği, il başkan yardımcılığı ve il başkanlığı görevlerini üstlendi. TEMA Vakfı’nda bir dönem yönetici olarak görev yaptı.

Ticaret Bakanlığı: Volkan Demir

Marmara Üniversitesi İktisat mezunu. Galatasaray Üni İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eski Dekanı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Ulaş Karasu

Çukurova Üni Mühendislik Fakültesi. Sivas İl Başkan Yardımcılığı ve Sivas İl Başkanlığı yaptı. 2018 yılından beri milletvekili.

Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenme: Ensar Aytekin

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi. Edremit Genlik Kolu Başkanlığı, Edremit İlçe Saymanlığı, Edremit İlçe Sekreterliği, Balıkesir İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Genel Sayman: Özgür Karabat

İstanbul Üni Siyasal Bilgiler Fakültesi. Başakşehir İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. 2018 yılından beri milletvekili.

Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentler: Gökan Zeybek

İTÜ Mimarlık. Kağıthane İlçe Başkanlığı, İBB Belediye Meclis üyeliği, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2018 yılından bu yana milletvekili.

Halkla ve Medyayla İlişkiler: Burhanettin Bulut

Ege Üniversitesi Eczacılık. Adana Eczacı Odası Başkanlığı, Çukurova Belediye Meclis üyeliği, Adana il Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2018 yılından bu yana Adana Milletvekili

Seçim ve Parti Hukuk İşleri: Gül Çiftçi

Başkent Üniversitesi Hukuk. Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı, Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi.

Parti Sözcüsü: Deniz Yücel

9 Eylül Üniversitesi Hukuk. İzmir BB Belediye Meclis üyeliği, İzmir İl Başkanlığı görevlerini üstlendi.