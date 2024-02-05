CHP Osmaniye İl Başkanı Orhun Döğüşcü hayatını kaybetti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü (51) hayatını kaybetti.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

51 yaşındaki Döğüşcü, Şehit Piyade Uzman çavuş Kadir Dingilil’in cenaze töreninde rahatsızlanarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenip yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Döğüşcü, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Döğüşcü için başsağlığı mesajı yayınladı.

Geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Osmaniye İl Başkanımız, kardeşim Mehmet Orhun Döğüşçü'ye Allah’tan rahmet, ailesine, örgütümüze ve Osmaniye'ye başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/Iqp5MzGkNK — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 5, 2024

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partimizin yılmaz neferi il başkanımız Mehmet Orhun Döğüşçü’yü kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" dedi.

8 EKİM'DE İL BAŞKANI OLMUŞTU

CHP Osmaniye İl Başkanlığı için 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan ve 3 adayın yarıştığı olağan kongre sonucunda 93 oy alan Mehmet Orhun Döğüşcü, başkanlığa seçilmişti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Döğüşcü'nün cenazesi, bugün Kadirli İlçesi Cığcıklı köyünde ikindi namazının ardından defnedilecek.